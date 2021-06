Appalto handling di Neos, “da 50 giorni in attesa”

Aspettando l’Enac come Godot: un’eterna attesa di qualcosa che cambi le cose a Malpensa, secondo il sindacato di base Cub Trasporti.

Il riferimento viene fatto sul tema dei cambi di appalto nei servizi handling e, segnatamente, nella polemica che ruota intorno alle scelte della compagnia Neos, che l’anno scorso era passata da Airport Handling ad Ags, per poi “rientrare” sul vecchio gestore, ad aprile scorso.

«Dopo ripetuti incontri le due aziende non hanno raggiunto nessun accordo sul numero di lavoratori che dovrebbero passare da Ags ad Airport, con la conseguenza che da 50 giorni i lavoratori coinvolti non sanno nulla. Come nel dramma, i personaggi interessati (lavoratori) aspettano l’arrivo di un accordo che le aziende regolarmente non concludono. Come nel dramma, gli altri soggetti (Enac, Sea) si guardano bene nell’intervenire lasciando passare il tempo senza imporre alle aziende una soluzione del problema».

«Ci troviamo quindi di fronte ad impegni sanciti nel contratto nazionale, in materia di clausola sociale, che non sono rispettati dai soggetti che lo hanno firmato» continuano dalla Cub Trasporti, che polemizza anche con i sindacati confederali considerati poco attenti sul tema.

«Per evitare che il dramma sia consumato, alcuni lavoratori hanno giustamente presentato causa per il loro ritorno in Airport».