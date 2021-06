Appuntamento nel cuore di Castiglione Olona per scoprire il fascino della Via Francisca

La Via Francisca del Lucomagno, che nei 135 km del tratto italiano collega Lavena Ponte Tresa con Pavia, rappresenta un cammino di sicuro interesse, accessibile a tutti e percorribile a piedi, in bici e in special bike.

Una proposta di turismo lento che offre l’occasione per entrare in pieno contatto con il territorio, le persone che lo abitano e l’ambiente circostante, portando a casa un’esperienza unica.

Lungo il percorso, che può essere suddiviso in otto comode tappe, circa 40 strutture sono pronte pronte ad accogliere i pellegrini muniti di credenziale.

Di questo e tanto altro si parlerà sabato 26 giugno alle 21 nel prezioso scenario di Palazzo Branda Castiglioni in una serata dal titolo “La Via Francisca del Lucomagno: un cammino ricco di storia, arte e cultura”.

L’evento, organizzato dalla Via Francisca del Lucomagno in collaborazione con il Comune di Castiglione Olona, vedrà gli interventi di Ferruccio Maruca, segretario del Tavolo di coordinamento della Via Francisca, ed Eleonora Martinelli, responsabile della comunicazione. Interverrà inoltre l’archeologo Nicola Ferrario.

La partecipazione alla serata è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni e per prenotare contattare il numero 0331 858301 da martedì a sabato.

La locandina della serata