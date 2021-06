Apre lo sportello di Regione Lombardia per la capitalizzazione delle Cooperative

Apre il prossimo 7 giugno (ore 10) lo sportello della misura regionale ‘Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde’, promosso dall’assessorato allo Sviluppo economico retto da Guido Guidesi. La misura, gestita da Finlombarda, finanzia con un plafond di oltre 9 milioni di euro i programmi di investimento per il rilancio economico delle cooperative lombarde, promuovendone, in particolare, la capitalizzazione, il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.

A CHI SI RIVOLGE – Possono partecipare le cooperative e i loro consorzi, anche sociali con sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia.

GUIDESI: ALTRA MISURA PER RILANCIO ECONOMICO – “Il sistema cooperativo lombardo spiega Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia – è sempre stato componente fondamentale del nostro sistema economico”. “Il Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde può fortemente contribuire al rafforzamento patrimoniale, utile e fondamentale per concorrere in maniera determinante al il rilancio economico della Lombardia con visione, investimenti e lavoro”.

INTERVENTO FINANZIARIO – La misura prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (0,5%) e durata di 10 anni (di cui massimo 2 di preammortamento) fino a copertura del 60% delle spese ammissibili e non oltre 300.000 euro, abbinati a un contributo a fondo perduto fino al 10% e non oltre 50.000 euro.

Due ulteriori quote di contributo a fondo perduto, ciascuna fino al 10% delle spese ammissibili e non oltre 50.000 euro, sono riconosciute alle cooperative che raggiungono gli obiettivi occupazionali e/o di capitalizzazione indicati in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

Non sono ammissibili progetti che prevedano spese ammissibili inferiori a 50.000 euro. I finanziamenti sono concessi nell’ambito del Regolamento de minimis, mentre i contributi a fondo perduto sono riconosciuti nell’ambito del Quadro Temporaneo (fino a scadenza).

COSA FINANZIA – Il Fondo finanzia i programmi di investimento in sviluppo, crescita e consolidamento, con particolare riguardo a quelli che perseguono il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali e la capitalizzazione delle cooperative.

LE SPESE – Sono finanziate le spese per acquisto di beni strumentali (attrezzature, macchinari, impianti), partecipazioni societarie (maggiori del 50%) o rami d’azienda, licenze software e interventi finalizzati allo sviluppo della transizione digitale, affitto locali, servizi di consulenza, personale (massimo 10% delle precedenti voci di spesa), spese generali (massimo 10% delle precedenti voci di spesa), commissioni per garanzie e acquisto o ristrutturazione di immobili (massimo 30% delle spese complessive).

COME PRESENTARE LA DOMANDA – La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online su www.bandi.regione.lombardia.it a partire dal 7 giugno (ore 10). Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello e il bando rimarrà aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 7 giugno 2022 (ore 16).