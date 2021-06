Aquiloni, laboratori e giochi di una volta: un’estate di eventi al Parco Alto Milanese

Prima domenica di festa (bagnata) ma comunque partecipata al Parco Alto Milanese dove domenica 20 giugno è stata inaugurata la ricca stagione di eventi che per tutta l’estate, fino all’autunno, animerà il polmone verde con laboratori didattici e creativi per bambini, spettacoli e giochi di una volta.

«Tutti gli appuntamenti – ha spiegato il presidente del consorzio parco, Davide Turri – si concentrano nell’area della Baitina, l’area più frequenta di questo parco dalla doppia anima, agricola e ricreativa. Due anime che devono convivere nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. Sempre più frequentato, il parco deve essere anche anche accogliente per una fruibilità in sicurezza: per questo i fondi stanziati per la manutenzione straordinaria (circa 50mila euro) saranno utilizzati per l’area della baitina. Sarà sistemata la cancellata in legno all’ingresso, e saranno effettuati interventi sui giochi e il campo da bocce. Abbiamo poi partecipato a un bando pere realizzare la stanza nel bosco, una pedana predisposta per attività educative, ludiche e ricreative da progettare con le associazioni del territorio».

Il programma dei weekend al PAM è stato predisposto con la cooperativa Circolo Fratellanza e Pace con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e i bambini che ogni fine settimana frequentano l’area verde in numero sempre maggiore: «Gli eventi sono pensati per fare vivere il parco alle famiglie con attività ludiche, ricreative ed educative sul tema della natura, con particolare attenzione alla biodiversità e al riciclo – ha spiegato Anna Prada del Circolo Fratellanza e Pace -. Ogni anno la partecipazione è sempre maggiore e anche quest’anno abbiamo riproposto alcune formule di successo, come i giochi in legno del ludobus, introducendo alcune novità come la ciclo installazione. Anche questa edizione si concluderà con la festa d’autunno e la nostra speranza è che quest’anno possa essere confermata la partecipazione degli Alpini, nel 2020 assenti perchè impegnati nell’emergenza covid. Per le prossime edizioni stiamo invece già pensando ad appuntamenti anche nella stagione invernale per vivere il parco tutto l’anno». Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 26 giugno, 16,30

Aquiloni nel vento – Laboratorio creativo di costruzione Aquiloni con la coop Energicamente

Domenica 4 luglio, pomeriggio

Il mondo delle api – Paolo Ruotolo, apicoltore, spiega la vita delle Api .Lettura animata “L’Ape e il Serpente” a cura di Radice Timbrica Teatro – Laboratorio di Bombe e Semi “Di Fiore in Fore” a cura di Teatro nel Bosco

Domenica 11 luglio pomeriggio

Ludobus Saturnino – Tanti giochi antichi e di legno, per giocare nel verde a cura di Coop.Energicamente

Sabato 17 luglio, pomeriggio

Le maniche al vento – Laboratorio creativo a cura di Francesca Animazione

Domenica 25 luglio, pomeriggio

Ciclo Installazione – Tante macchine magiche che suonano e si muovono, realizzate con parti di biciclette! Un mondo tutto da scoprire!. A cura di Teatro Pane e Mate

Sabato 4 settembre

Pomeriggio Burbrujas – Laboratorio di Bolle di Sapone e molto di più! Con Marta Caja e il suo Teatro nel Bosco

Domenica 12 settembre

Pomeriggio ricliclando – Laboratori, spettacoli per bambini, sul tema del riciclo

Domenica 10 ottobre

Sapori d’autunno – Tradizionale castagnata, musica popolare, laboratori per bambini, spettacolo e animazioni per tutti!

Tutti i venerdì musica live alla Baitina con professionisti che si esibiscono in acustico