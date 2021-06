Arancione, giallo e verde: i nuovi colori dell’Anna Frank scelti dagli studenti

Allegre, colorate e di varie tonalità, saranno così le nuove facciate della scuola Anna Frank. A deciderlo sono stati gli alunni che negli ultimi giorni hanno partecipato al sondaggio online per la scelta dei colori da utilizzare per dipingere le facciate ristrutturate dell’edificio scolastico.

Tra le cinque proposte tra cui si poteva votare la più cliccata è stata la soluzione numero 2 che comprende i colori arancione, giallo e varie sfumature di verde.

«Un grande momento di partecipazione – ha detto il sindaco Davide Galimberti – che ha coinvolto gli studenti in modo diretto in quelli che sono i lavori di riqualificazione in corso sull’edificio scolastico».

«Non è la prima volta che mettiamo in pratica questa iniziativa, l’abbiamo già fatto anche per altre scuole – aggiunge il primo cittadino – è un modo per coinvolgere le ragazze e i ragazzi direttamente nella trasformazione di un luogo in cui trascorrono tanto tempo. Questo fa in modo che lo sentano completamento loro e ne siano responsabili. La partecipazione è anche questo, quella che coinvolge i giovani in merito agli spazi che vivono».

«Ringrazio tutti i ragazzi che hanno votato per scegliere i colori delle facciate – dice l’assessore Andrea Civati – intanto gli operai stanno andando avanti con i lavori alla Anna Frank che puntano ad una maggiore efficienza termica, sostenibilità ambientale, sicurezza, riduzione dei consumi, oltre a un generale ammodernamento della struttura. Si tratta di uno dei 38 interventi che stiamo eseguendo in altrettanti edifici scolastici di Varese».