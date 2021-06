Arriveranno meno vaccini, potrebbe saltare la facoltà di spostarsi l’appuntamento

Meno vaccini e la Lombardia è costretta a rallentare. Le previsioni per il mese di luglio sugli approvvigionamenti di dosi Pfizer e Moderna costringono l’unità di crisi guidata da Guido Bertolaso a modificare i piani.

Sembra saltare, quindi, la facoltà annunciata di spostarsi in autonomia l’appuntamento per il richiamo. L’offerta dovrebbe scattare da domani , 25 giugno, ma l’incertezza sui rifornimenti induce alla prudenza. La macchina lombarda oggi è tarata sulle 100.000 iniezioni al giorno. Le agende sono tutte piene fino al 4 agosto, giorno in cui era previsto di raggiungere tutta la comunità che ha aderito alla campagna. Le previsioni, quindi, sono di una prosecuzione delle attività vaccinali negli hub massivi fino alla fine di agosto con l’assegnazione delle date per i richiami a settembre.

Non verrà nemmeno introdotta la riduzione dell’intervallo tra prima e seconda dose dei vaccini a RNA messaggero che manterranno i 35 giorni.

Partirà domani, con l’assistenza di alcune associazioni di volontariato, la campagna vaccinale per gli homeless: verrà somministrato Janssen agli over 60 mentre per i più giovani sarà utilizzato il Moderna. La seconda dose potrebbe essere problematica e saranno le stesse associazioni a raccomandare la presenza per i richiami. Nei comuni dove non opera il volontariato, provvederanno le Usca dalla prossima settimana.