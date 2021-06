Arsago Seprio riparte dalla musica al parco, senza dimenticare la solidarietà

Un pomeriggio musicale dedicato alla riapertura del parco Pissina di Arsago Seprio dopo la sua ristrutturazione, con

una nuova pavimentazione, giochi per i bambini tutti da scoprire: l’appuntamento è per domenica 27 giugno, alle 17.

Il Comune, in collaborazione con il Corpo Musicale di Arsago Seprio, il comitato di Gallarate della Croce Rossa e Pro Loco Arsago Seprio, ha organizzato un pomeriggio all’insegna di melodie e suoni.

Saranno presenti i volontari della Croce Rossa che più di tutti sono stati riferimento in questi mesi difficili.

Per chi volesse, sarà possibile fare una donazione libera per la Croce Rossa Italiana, che sarà d’aiuto per far accrescere la preparazione sulla rianimazione, programmare nuovi corsi ed iniziative e raggiungere l’obiettivo di acquistare due manichini salvavita.

Una ripartenza che unisce musica, sostegno e rinnovo del parco, per poter tornare alla buona cultura e agli eventi a piccoli passi.

Il numero dei posti è limitato: la prenotazione è obbligatoria scrivendo a: bandadiarsago@gmail.com entro le ore 13.00 di Sabato 26 giugno.