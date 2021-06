“Arte in festa” riporta residenti e turisti sul lungolago di Lavena Ponte Tresa

Un successo e un’affluenza oltre le aspettative per il primo appuntamento di “Arte in festa“, il calendario di appuntamenti di giugno organizzato e sostenuto dal Comune di Lavena Ponte Tresa e dall’assessore alla cultura Valentina Boniotto nell’ambito del programma di Pontemagico 2021, in collaborazione con l’associazione StormArt.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa - Arte in festa, Pontemagico 2021 4 di 9

La giornata che ieri ha aperto “Arte in festa” è stata dedicata alla danza, con flashmob e spettacoli nella splendida cornice del lago, realizzati dalla scuola Max Dance di Barbara Menchiari, AN the Dance School e Romina Ciccarelli Zumba Bodytime.

«C’è stata davvero un’affluenza ben al di sopra di quanto immaginassimo, anche perché quando abbiamo programmato gli eventi ancora non sapevamo che le frontiere sarebbe state aperte con la fascia di libera circolazione – spiega Valentina Boniotto – Hanno partecipato tanti cittadini di Lavena Ponte Tresa, ma anche molti turisti anche ticinesi e svizzero-tedeschi, c’era una bellissima atmosfera. Per noi è stato il giorno della ripartenza vera, il momento di voltare pagina».

La festa delle arti prosegue domenica 13 giugno con una giornata dedicata alla musica. Sul suggestivo palco sull’acqua della Bröa, si esibiranno il quartetto Bakura con i suoi eleganti arrangiamenti classici e contemporanei, il moderno trio dei TinyBeat della cantante Giorgia Tajè e un’energica band varesina dallo stile funky/rock.

Domenica 20 giugno chiude la manifestazione la giornata dedicata al teatro. Nel meraviglioso scenario dell’antico camposanto, ai piedi del campanile di Lavena, verrà ospitato un laboratorio teatrale dedicato ai bambini e un nuovo spettacolo del regista Daniele Piscopo, dal titolo “ Aprite presto aprite” (Bentornati a Teatro) con la partecipazione dei soprani Eva Corbetta e Consuelo Gilardoni, il tenore Omar Mancini, il pianista Andres Gallucci e l’attrice Giulia Rivetti.

C’è spazio infine per la pittura, dal momento che ogni domenica mattina ci sarà ‘occasione di esercitarsi con la pittura en plein air nei luoghi più suggestivi del paese.

La partecipazione è rivolta a tutti coloro che hanno voglia di dilettarsi nella pittura. Con una piccola quota d’iscrizione all’associazione StormArt, saranno offerte brevi lezioni per iniziare subito a dipingere e verrà donato un mini kit del pittore. Ampio spazio sarà dedicato ai bambini, che potranno giocare e divertirsi con i colori.

Ogni evento verrà realizzato nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente, e dunque gli organizzatori rinnovano l’invito al pubblico di rispettare l’utilizzo della mascherina e del distanziamento sociale, per garantire un sereno svolgimento della manifestazione.

Per ulteriori informazioni: associazionestormart@gmail.com www.stormart.org

Qui la locandina con i programma degli eventi