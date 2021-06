Il nuovo assessore alla polizia locale ai membri della commissione: “Lavorerò contro il disordine urbano”

Il nuovo assessore alla polizia locale di Varese, Raffaele Catalano, ha incontrato i membri della commissione che fa riferimento al suo assessorato.

L’incontro è avvenuto su gomeeting, perciò in maniera virtuale, ma si è rivelato subito un franco dialogo tra le parti: un momento per chiarire cosa il nuovo componente della Giunta, che resterà in carica pochi mesi, intende fare e per raccogliere le domande in arrivo dai rappresentanti del consiglio, presieduti da Lorenzo Macchi.

«La percezione della sicurezza dei cittadini va aumentata e va affrontata con la prevenzione e, quando necessario, la repressione» ha spiegato nel suo discorso introduttivo Catalano. Il suo obiettivo è di lavorare contro il “disordine urbano”, felice espressione per definire quello che ancora grave degrado non è ma che rappresenta un oggettivo campanello d’allarme.

Tra i primi impegni affrontati dall’assessore quelli relativi alla movida, che ha risolto anche tecnicamente al tavolo della polizia locale, implementando i turni di controllo nei weekend, e quello delle bande giovanili, visibile soprattutto nei dintorni di piazza XX Settembre.

Da tutti i membri della commissione intervenuti sono arrivati i migliori auguri per questi ultimi intensissimi mesi, e anche diversi spunti e richieste: dal controllo di sicurezza delle auto in doppia fila causate dallo spostamento del mercato in piazza Repubblica (Enzo Laforgia) alla difficoltà di portare a compimento degli impegni in cosi poco tempo (Simone Longhini).

Tra gli altri, è intervenuta anche la consigliera Baratelli che, facendo gli auguri al nuovo assessore, ha tenuto a ricordare le attività di quello che nella seduta sembrava essere il “convitato di pietra”: l’ex assessore Daniele Zanzi.

In conclusione, anche i saluti del sindaco Galimberti.

