Astuti: “L’ex presidente ammette che la giunta per le prenotazioni dei vaccini ha preteso da Aria quello che non era in grado di fare”

Si è tenuta oggi in Commissione bilancio l’audizione, chiesta dal Pd, dell’ex presidente di Aria, Francesco Ferri e delle rappresentanze sindacali dell’azienda.

«Ferri – afferma il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti – ha portato una testimonianza preziosa, utile a comprendere lo stato della società partecipata nei mesi della pandemia. Innanzitutto ha chiarito senza alcun dubbio che le indicazioni della giunta alla società sulle prenotazioni dei vaccini non erano assolutamente realizzabili, puntando quindi il dito sulle scelte di Moratti e Bertolaso. L’azienda, a suo dire, ha cercato di soddisfare le pretese della politica, sapendo da subito che non erano fattibili. Così come non era fattibile la programmazione del budget utilizzando un modulo excel, come aveva imposto il direttore generale del welfare».

«Ferri ha affermato che il rapporto con la giunta è assolutamente fiduciario – sottolinea Astuti – ed è quindi logico che si rompa se viene a mancare la fiducia. Ha tuttavia anche evidenziato che la scelta, operata da Fontana, di nominare un amministratore unico è molto opinabile perché fa venire a mancare la necessaria conformità alle norme. Ferri ha infine fatto notare che il modo in cui Fontana ha chiesto le dimissioni al cda è stato poco rispettoso della dignità dei suoi componenti».

«Il quadro tratteggiato dall’ex presidente Ferri – conclude il consigliere dem – indica con chiarezza le responsabilità e gli errori della giunta Fontana nella gestione di Aria. Conferma, inoltre, le preoccupazioni delle opposizioni sul suo sviluppo nei prossimi anni se la Regione non cambierà radicalmente registro nell’indirizzo politico della società».