“Attila” e i Militanti della Fratellanza Animalista al Parco Pineta

“Ai sindaci, politici e compari ricordiamo che: quando si provoca la pioggia, il fango va messo in conto! Fino alla fine Animali liberi!”

Termina così un comunicato del gruppo 100% animalisti. Azioni dimostrative e messaggi altrettanto forti come un adesivo che recita “Cacciatore facci sognare. Sparati”. Un livello di violenza che non si può giustificare in nessun modo. Tanto più che parte da questioni delicate che gli amministratori devono comunque affrontare per tutelare le comunità.

Il gruppo degli animalisti, già da riflettere sul nome che si sono dati, raccontano cosa è stato fatto e intenderanno fare ancora.

“Come annunciato e promesso, sabato pomeriggio 5 giugno, Militanti della Fratellanza Animalista si sono recati all’interno del parco pineta a Vedano Olona (Varese) ed hanno iniziato l’operazione “Attila”. Premesso che di cacciatori nemmeno l’ombra, durante il percorso è stata scovata una altana sicuramente abusiva, a conferma che al parco pineta i bracconieri legalizzati abbondano. Anche le altane devono essere in regola con le norme di sicurezza. Tuttavia, l’altana è stata demolita!”

L’azione viene documentata dal video girato e poi il tutto si sposta in paese.

“Nella stesso pomeriggio, altri Militanti coordinati, appiccicavano adesivi ironici contro i cacciatori sulle vetrate del municipio di Binago (Como), tanto per ricordare al sindaco locale che le sue ordinanze ed eventuali azioni legali ci fanno il solletico, quindi si metta comodo in coda.

Sabato 5 giugno è stato solo l’inizio, appena il coprifuoco cesserà, sono previste massicce ronde notturne contro gli assassini legalizzati da parte dei Militanti della Fratellanza Animalista. Voci di corridoio dicono che cacciatori infami perlustrano il parco in cerca di Cinghiali da uccidere fino all’alba. Molti di loro sono avvinazzati, quindi un pericolo anche per le persone.

Nessun passo indietro, la mattanza dei Cinghiali va fermata ad ogni costo! Ai sindaci, politici e compari ricordiamo che: quando si provoca la pioggia, il fango va messo in conto! Fino alla fine Animali liberi!”