Attività in Italia, ma sede fiscale in Francia, “beccati” dalla Stradale

Attività in Italia, ma registrazione fiscale in Francia: per questo la ditta finisce nei guai. Individuata in modo anomalo, a partire da un controllo della Polizia Stradale di Varese.

Gli sviluppi investigativi, effettuati anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno condotto all’individuazione di un’attività abusiva non dichiarata al fisco.

In particolare, a seguito del contesto di violazione alle norme al C. di S., per guida di veicolo con targa straniera, da parte di persona residente in Italia, la Polizia Stradale di Varese procedeva al sequestro dell’autovettura come prescritto dalla vigente normativa.

Nel successivo ricorso presentato dall’interessato, attentamente analizzato dagli operatori, emergevano discordanze rispetto a quanto dichiarato nell’immediatezza della contestazione. Gli approfonditi accertamenti, permettevano inoltre di accertare che una ditta con sede legale in Francia, legata al conducente del veicolo, svolgeva di fatto la propria attività nel territorio italiano.

La tempestiva segnalazione alla Guardia di Finanza consentiva altresì di rilevare che attraverso l’utilizzo di due unità locali ed un deposito non dichiarati al fisco la ditta effettuava la cosiddetta “Esterovestizione”, operando abusivamente sul territorio nazionale, pur avendo sede legale in Francia.