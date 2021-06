Atto vandalico contro la sede della Lega di Verbania, Montani: “Denunceremo l’autore”

“Un atto vandalico che, seppure di modesta entità, condanniamo fermamente perché i cittadini di Verbania e di tutta Italia hanno bisogno di serenità. Per questo motivo venerdì mattina, al mio ritorno da Roma, denuncerò l’autore del gesto, valutato che grazie alle immagini della telecamere di sicurezza riteniamo sarà possibile la sua identificazione. Troppe volte nelle ultime settimane la nostra città è stata oggetto di episodi di micro criminalità che hanno minato la tranquillità dei cittadini, e che un Paese civile non può in alcun modo tollerare. La Lega chiede alle forze dell’ordine, che ogni giorno svolgono con impegno il loro dovere, un ulteriore sforzo a salvaguardia di tutti noi”.

Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Enrico Montani, commissario di Verbania, a seguito dell’atto vandalico compiuto ai danni delle vetrine della nuova sede del partito a Intra, che sono state imbrattate con della vernice di colore bianco.

(nella foto una delle vetrine della sede provinciale della Lega Salvini).