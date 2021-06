Auto contro il muro a Casale Litta, soccorsa una donna

Incidente stradale a Casale Litta nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 giugno. Un’auto con a bordo una donna ha sbandato terminando la sua corsa contro il muro.

L’incidente è avvenuto nella frazione di Villadosia in via Gramsci. La donna, una quarantenne, è stata soccorso dal personale sanitario della Croce rossa di Gallarate ma non ha riportato gravi ferite nell’impatto. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del mezzo incidentato.