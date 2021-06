Ayuso sempre più maglia rosa al Giro U23. Top ten per la Eolo

Dominio di Juan Ayuso al Giro d’Italia Under23: il 18enne spagnolo vince la sua terza tappa (su 7 disputate), quella considerata “regina” con l’arrivo in salita alla Diga di Campo Moro sopra Lanzada (Sondrio) e consolida quindi una maglia rosa che sembra sempre più salda sulle sue spalle. (foto Giro U23)

Arrivo in solitaria per Ayuso, che gareggia per la italiana Colpack-Ballan e che ha preceduto nell’ordine il colombiano Jesus David Peña arrivato a 52″ e il belga Henri Vandenabeele (Dsm) che ha regolato a 1’14” un terzetto che comprendeva anche Thomas Gloag e Tobias Johannessen. Sesto e primo degli italiani Alessandro Verre, ventenne lucano compagno di squadra della maglia rosa nella Colpack a precedere l’altro azzurrino Gianluca Mignolli (Gef-General Store).

La tappa terminata in provincia di Sondrio sorride anche alla Eolo-Kometa U23 grazie proprio a un valtellinese, il 20enne Davide Piganzoli: il corridore di Morbegno, su cui ha puntato forte Dario Andriotto, è arrivato a pochi istanti dai big e a 2’20” dalla maglia rosa, chiudendo in nona posizione e risalendo in classifica generale. Bella prestazione anche per il varesino Alessandro Santaromita che gareggia per il Velo Club Mendrisio: il 21enne valceresino (figlio e nipote d’arte) è stato tra gli animatori della fuga di giornata ed è stato l’ultimo attaccante a resistere in testa sulla salita finale, prima di essere riassorbito e superato dal gruppo dei migliori.

Esaurito il tappone lombardo, il Giro U23 prevede per giovedì 10 un’altra frazione interessante: si parte dall’Aprica per poi scalare il Tonale e quindi affrontare un tratto più facile. Prima di arrivare al traguardo di Andalo però ci sarà una salita di circa 15 chilometri dove serviranno le gambe per primeggiare: gli occhi saranno di nuovo puntati su Ayuso, salvo imprevisti che fino a oggi non si sono verificati.