Balli, musica e gavettoni: a Busto Arsizio si festeggia la fine della scuola

Finisce la scuola e le tradizioni vanno rispettate, anche in tempi di attenzione per via del coronavirus. A Busto Arsizio, all’esterno del plesso di via Manara dove ha sede il liceo artistico “Candiani” e il coreutico-musicale “Bausch”, i ragazzi hanno festeggiato il termine delle lezioni giocando e ballando, pur mantenendo le mascherine indossate.

Musica ad alto volume dalle autoradio, caroselli con i clacson, balli ma anche i tradizionali giochi con l’acqua e con i gavettoni che hanno rinfrescato l’aria hanno fatto da cornice alla conclusione di uno degli anni scolastici più tribolati che si ricordi, a causa delle restrizioni e delle chiusure causate dalla pandemia.