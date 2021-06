Basket C Gold, Saronno sconfitta in finale da Lumezzane: ultima speranza promozione gli spareggi interregionali

Non ce l’ha fatta la Robur Saronno contro la Virtus Lumezzane, squadra attrezzata per vincere che ha mantenuto le attese ed è volata in serie B insieme all’atra corazzata, l’Aurora Desio, che ha avuto la meglio su Borgomanero.

A Chieri non è stata un passeggiata per i bresciani però, messi in seria difficoltà dai ragazzi di coach Tato Grassi, bravi a restare in partita e a mettere anche la testa davanti agli avversari nel terzo quarto.

Nel finale combattutissimo sono le giocate del duo argentino Merlo/Gamazo e i liberi di Mastrangelo a determinare il successo di Lumezzane per 75-71, con una sanguinosa palla persa da Gurioli dopo un bel rimbalzo ad alimentare i rimpianti in casa Az Pneumatica.

Alla squadra sono arrivati i ringraziamenti della dirigenza e del sindaco Airoldi: «Siete i nostri eroi, avete giocato una partita spaziale e siete arrivati ad un tiro dalla vittoria e dalla promozione. È stata una finale clamorosa ed una stagione clamorosa in cui i senior hanno preso per mano i ragazzi, tutti guidati da coach Tato Grassi sino al massimo livello del basket regionale, portando pallacanestro di altissima qualità e tantissimo #talentoRobur in tutti i palazzetti della regione. Complimenti a Virtus Lumezzane e Aurora Desio per le meritate promozioni in Serie B al termine di una stagione davvero speciale!», è il messaggio postato dalla società sui social, mentre Airoldi ha scirtto: «Complimenti alla Robur Basket Saronno, che ha disputato la finale del campionato di serie C Gold, sfiorando così la promozione in serie B. Nonostante la sconfitta, a nome dei cittadini saronnesi mi congratulo con la società, l’allenatore e gli atleti per il cammino percorso in un’annata difficile, segnata dagli stop della pandemia. Ci riproveremo il prossimo anno: grazie Robur!».

Non è però finita qui. Per la Robur c’è la speranza degli spareggi interregionali da guadagnare sul campo.

Le vincenti dei due concentramenti saranno promosse.

Concentramento 1: Virtus Siena – College Basket Borgomanero e Nuova Pallacanestro Messina – Virtus Molfetta

Concentramento 2: Robur Saronno – Pescara Basket e Spezia Bk Club – Virtus Imola

Andata mercoledì 30 giugno, ritorno domenica 4 luglio, mentre l’eventuale turno successivo si giocherà mercoledì 7 e domenica 11 luglio.