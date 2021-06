Il bello del leggere, una serata per grandi e bambini a Cazzago Brabbia con Betty Colombo

“Il bello del leggere” a cura di Betty Colombo, un incontro dialogo rivolto ad adulti e ragazzi. Lo organizza la Biblioteca di Cazzago Brabbia ed è un evento inserito nell’ambito del Festival dei Mulini Letterari.

La lettura è ancora un passatempo? La presenza del libro stampato continua ad essere una necessità? Qual è il bello della “voce umana” nel rapporto educativo? Questi sono gli spunti da cui partire per chiacchierare con adulti e ragazzi intorno alla lettura.

L’appuntamento è per venerdì 2 luglio 2021 alle ore 18.30 al Parco delle Rimembranze, in piazza Libertà (parcheggio in via Pascoli).

È necessaria la prenotazione (Per informazioni biblioteca di Cazzago Brabbia: biblio.cazzogobrabbia@gmail.com).