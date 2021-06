Benefici e rischi dell’esposizione al sole: AIRC punta sulla prevenzione

Con l’inizio dell’estate, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ricorda l’importanza della prevenzione e i progressi della ricerca sui tumori della pelle. Il sole, o meglio i raggi ultravioletti UVA e UVB, hanno molti effetti positivi sull’organismo. L’esposizione eccessiva rappresenta tuttavia il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo, il più aggressivo tra i tumori della pelle, che in Italia rappresenta il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni.

Per sensibilizzare il pubblico su rischi e benefici dei raggi solari scende in campo anche l’ambasciatrice AIRC Giulia Arena, protagonista di un nuovo episodio di Pillole di Salute dove ricorda alcune semplici regole per esporci al sole senza danneggiare la nostra pelle. (Link al video: https://youtu.be/TDIRfqjxCU0).

Anche in questa occasione, Fondazione AIRC è impegnata nella diffusione di informazioni e consigli per la prevenzione attraverso le sue pubblicazioni editoriali, i canali social e il sito airc.it, che dedica una sezione a questi temi: https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/il-sole

I canali Instagram, Facebook e YouTube di AIRC ospitano una serie di appuntamenti con divulgatori scientifici, medici e ricercatori per raccontare i progressi della ricerca, gli studi per lo sviluppo di nuovi farmaci e fornire indicazioni utili per una corretta esposizione al sole. Tra questi una diretta Instagram con Beatrice Mautino, divulgatrice nota come @divagatrice, che ha parlato del ruolo della vitamina D per la salute e della relazione tra esposizione ai raggi ultravioletti e sviluppo del cancro. La registrazione dell’intervento è disponibile a questo link: https://www.instagram.com/tv/CQJiCCVFMAj/