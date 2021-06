‘Bentornata Gardensia’ a Sesto Calende 76 piante per combattere la sclerosi multipla  

“Sconfiggiamo la sclerosi multipla con un fiore“. Vero e proprio “Sold Out” a Sesto Calende per l’iniziativa ‘Bentornata Gardensia’ che, lo scorso fine settimana, ha coinvolto i volontari della Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Sotto i portici della Filiale Intesa San Paolo il banchetto ha dovuto infatti chiudere anzitempo, sia al sabato che alla domenica, dopo aver esaurito le scorte prima del previsto. Sono state ben 76 le piante di Gardenia distribuite per l’iniziativa, raccogliendo dalle donazioni 1355 euro, fondi che saranno devoluti per sostenere i servizi che la Sezioni di Varese garantisce alle persone con sclerosi e la ricerca, l’unica arma oggi per sconfiggere la malattia.

Come segnalato dall’associazione Pro Sesto Calende, tra le tante persone che hanno reso visita anche la Signora Jole Capriglia Sesia, assessore ai servizi sociali.

Viva soddisfazione da parte del vicepresidente della Pro Loco, Andrea Scandola: «Eravamo certi di poter contare sulla generosità della Città di Sesto Calende. Ricordo che il prossimo appuntamento con i Volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sarà il 2 e 3 ottobre con La Mela di Aism».