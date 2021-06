A Besnate una sede della Protezione Civile dedicata a Zamberletti

Il gruppo della Protezione Civile di Besnate avrà una nuova sede per riunirsi, che verrà inaugurata sabato 19 giugno e sarà dedicata – nonché intolata – al padre della Protezione Civile italiana, Giuseppe Zamberletti: appuntamento alle 16.30 in via Roma per la presentazione della nuova sede.

Dalle 17.30 alle 18.30, invece, l’inaugurazione con rappresentanti delle istituzioni come Gianni Spartà, che presenterà il libro La luna sulle ali. La protezione civile di un’epoca. Colloqui con Giuseppe Zamberletti (Macchione editore). L’autobiografia ripercorre le anime di Zamberletti: parlamentare, mediatore dietro le quinte del partito democristiano, sottosegretario e fautore della Protezione Civile dopo i terremoti in Friuli e in Irpinia.

Si tratta anche del ritratto di un’epoca segnata dal sequestro di Aldo Moro e dagli anni di piombo, come dalla strage di Ustica.

Saranno presenti il sindaco besnatese, Giovanni Corbo, il senatore Alessandro Alfieri, e il consigliere provinciale alla Protezione Civile Alberto Barcaro. «Un momento altamente significativo», commenta il primo cittadino, «perché la nuova sede è pregevole e ben strutturata. Valorizzerà ulteriormente il lavoro del nostro magnifico gruppo di volontari della Protezione Civile. E ancor più significativo è il fatto che la sede sarà intitolata a Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione Civile nazionale».