Besnate in un click: al via la prima edizione del concorso fotografico

Rappresentare Besnate in uno scatto autentico le bellezze del territorio: “Besnate in un click” è la prima edizione del concorso fotografico estemporaneo organizzato dal Comune e da Pro Loco. Sarà aperto da sabato 10 luglio alle ore 18,00 di mercoledì 14 luglio.

L’obiettivo è raccogliere, esporre e premiare tutte le opere in grado di far conoscere e valorizzare il territorio besnatese, attraverso la rappresentazione di angoli suggestivi, momenti di vita del paese e scorci particolari dell’ambiente naturalistico che lo circonda.

Saranno accettate solamente opere originali in linea con il tema del concorso, eseguite esclusivamente nei giorni sopraindicati. Le fotografie potranno essere effettuate con qualsiasi supporto, sia a colori che in bianco e nero.

In palio per i primi tre classificati dei premi in denaro (350 euro al primo, 250 euro al secondo e 150 euro al terzo).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO ELABORATI

La partecipazione è gratuita: bisogna segnalarla inviando mail all’indirizzo info@prolocobesnate.it

La comunicazione di partecipazione può essere effettuata anche anticipatamente rispetto all’invio degli elaborati.

I partecipanti dovranno inviare la loro opera fotografica in formato JPG ad alta risoluzione all’indirizzo mail: info@prolocobesnate.it entro le ore 18,00 di mercoledì 14 luglio, indicando i propri dati anagrafici e un recapito telefonico.

Per facilitare l’identificazione, il file dovrà essere rinominato premettendo le iniziali dell’autore e l’anno di nascita.

In caso di una fotografia analogica, dovrà essere già stampata nel formato ritenuto più idoneo purché con il lato maggiore compreso tra 30cm e 45 cm e consegnate a mano alla sede della Pro Loco di Via Mylius 4. Sul retro dovranno essere scritto il titolo e le iniziali dell’autore con l’anno di nascita.

Ogni fotografia presentata dovrà essere accompagnata da un titolo, descrizione del luogo di scatto ed eventualmente da un breve commento. Per le foto digitali dovrà essere necessariamente possibile identificare la data dello scatto come registrato sul file.

Per le foto analogiche è necessaria u’attestazione firmata dall’autore indicante la data delle riprese.

Non sono ammesse evidenti forzature di elaborazioni digitali che eccedano le normali correzioni di luminosità, contrasto e dominante cromatica. Non sono consentiti fotomontaggi. Le fotografie non devono essere già state diffuse sul web o sul social network.

Nel caso nell’opera appaiano soggetti riconoscibili, l’autore per poter partecipare deve inviare liberatoria inerente la cessione dei diritti d’immagine firmata dal soggetto ritratto, in caso di minore il documento dovrà essere firmato da chi esercita la potestà genitoriale.

Le persone che non hanno compiuto i 18 anni possono partecipare esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori o del legale rappresentante.