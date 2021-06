Da Besozzo alla Croazia, Matteo Tibiletti racconta come realizzare un film con lo smartphone

Come si realizza un film con il telefonino? È davvero possibile? A raccontare segreti e tecniche è Matteo Tibiletti, regista di Besozzo che in questi anni ha vinto diversi premi e riconoscimenti tra cinema e teatro. Tra le tecniche utilizzate in campo anche quella dello smartphone per fare le riprese. Una modalità che ora racconterà in due workshop particolari.

«Meno di un mese fa Bruno Smadja (presidente del Mobile Film Festival di Parigi che mi aveva visto vincere il premio alla miglior sceneggiatura nel 2018 e che mi aveva poi consegnato la borsa di studio del valore di 3 mila euro) mi ha contattato per propormi di partecipare attivamente al progetto CINE, promosso da Slow Food in collaborazione con l’Unione Europea e, per l’appunto, con il Mobile Film Festival. – racconta Tibiletti – Avendo seguito il mio percorso lavorativo sui social, ha pensato che io potessi essere la persona giusta a ricoprire il ruolo di formatore durante un workshop intensivo di Filmmaking.

L’idea di fondo del progetto è quella di portare il cinema in tutte le sue forme in zone isolate o a minor matrice turistica e di stimolare nei partecipanti la curiosità e l’intraprendenza necessari a far vivere la settima arte. I workshop proposti e ai quali prenderò parte saranno due: uno sull’isola di Brač in Croazia e uno in Piemonte, a Bra.

Avendo già organizzato attività simili in ambito cinematografico in provincia di Varese, ho accettato l’incarico con grande entusiasmo e ho richiesto che il mio socio Federico Gasca (che ha co-diretto e co-prodotto alcuni dei miei ultimi cortometraggi e che, sempre assieme a me ha organizzato e condotto altri workshop di filmmaking) venisse coinvolto attivamente nel progetto».

Per quanto riguarda i laboratori: «Per dieci giorni abbiamo lavorato incessantemente alla raccolta del materiale utile alla presentazione del corso, traducendola anche in inglese in vista dell’esperienza Croata. A Brač saremo soltanto io e Federico a condurre 10 aspiranti filmmaker, suddivisi in due squadre, alla realizzazione di un cortometraggio, rigorosamente realizzato e montato con uno smartphone e della durata massima di 60 secondi (come vuole il regolamento del Mobile Film Festival). In Piemonte invece saremo in compagnia di altri due Filmmaker, come me finalisti al Mobile Film Festival nelle scorse edizioni: Leonardo Settimelli e Tommaso Acquarone. Con loro guideremo questa volta un gruppo di 20 persone! I workshop avranno luogo a Brač dal 30 giugno 2021 al 2 luglio 2021, mentre a Bra dal 5 luglio 2021 all’8 luglio 2021.

Il progetto nel quale è coinvolto si chiama Cine ed è realizzato da Slow Food, in collaborazione con l’Unione Europea.