In bici nel cuore dell’Islanda, tra vento, sterrati e bivacchi: Davide è pronto a partire

Il telaio, le forcelle e il manubrio, praticamente non si vedono, ricoperte come sono da portapacchi speciali, fissati ovunque è possibile, e da borse laterali e frontali pronte a contenere tutto il necessario per un’impresa a pedali. Quella che Davide Russotto 42enne di Casciago si appresta a realizzare tra i paesaggi d’Islanda, tanto affascinanti quanto complicati da affrontare, se si viaggia completamente da soli in sella a una bicicletta.

Galleria fotografica \"Daveonthebike\": gli allenamenti di Davide Russotto in vista del viaggio in Islanda 4 di 10

Un “tour” per chi ha gambe allenate, polmoni capienti ma anche “testa” salda per affrontare sterrati, vento (che potrebbe essere forte, teso e contrario), maltempo e guadi di corsi d’acqua impetuosi. Un cocktail che non va preso sottogamba, e che di certo Davide non sottovaluta forte delle sue esperienze passate e di una preparazione attenta. «Mi definisco un “ciclista che ama viaggiare e mettersi alla prova”: non sono uno di quelli che si allenano tutti i giorni in modo maniacale, però cerco di utilizzare spesso la bicicletta. Lo faccio sul tratto Casciago-Mendrisio per andare a lavorare, e poi durante gli allenamenti adatti ai miei obiettivi. Non cerco la performance “velocistica” ma, se necessario, resto in sella per tante ore, per molti chilometri. In attesa della bici “ufficiale” ho utilizzato una vecchia Colnago da corsa per simulare il peso che porterò con me in Islanda. Ora non vedo l’ora di cominciare».

Davide ci parla della sua sfida islandese nei locali di All4Cycling, il grande punto vendita specializzato di Gazzada Schianno che supporta, con altre aziende, il viaggio e che rilancerà le notizie pubblicate sul profilo Instagram di Russotto, @daveonthebike. «La messa a punto della bicicletta, naturalmente, è un passaggio fondamentale: ho imparato che basta un guasto irreparabile a un piccolo pezzo della bici può mandare a monte tutto. Per questo, oltre ai ricambi, ho messo nel bagaglio alcuni “trucchi” che mi hanno insegnato i meccanici di All4Cycling: non posso permettermi di lasciare nulla al caso».

L’ITINERARIO

Russotto partirà sabato 12 giugno alla volta dell’Islanda e ha previsto un itinerario in nove giorni e otto tappe con partenza dalla capitale Reykjavik e arrivo ad Akureyri, città che ha poco meno di 20mila abitanti e che si affaccia su un grande fiordo sulla costa settentrionale dell’isola. Il percorso però non è diretto: «Nelle prime due tappe andrò verso Sud sul “ring” asfaltato che corre lungo la costa, sino alla località di Vyk. Poi mi dirigerò verso Akureyri attraversando l’altopiano al centro dell’Islanda: sarà una pedalata in totale solitaria perché lì nel mezzo non ci sono paesi e quindi dovrò trovare posto per accamparmi di giorno in giorno. Sulle strade sterrate potrei incontrare qualche pick-up che potrebbe tornarmi utile se ci fosse qualche guado troppo complicato da attraversare a piedi, ma nulla più.

Un primo piano di Davide Russotto

L’EQUIPAGGIAMENTO

Russotto, quindi, ha dovuto calibrare nel modo più preciso possibile le proprie necessità. «A Vyk ho la possibilità di fare un ultimo rifornimento di cibo: provviste che aggiungerò a quelle liofilizzate che porterò con me e all’acqua potabile. Da Vyk partirò con 10 litri d’acqua: ne troverò tanta sul percorso ma per bere preferisco andare sul sicuro. Poi avrò la tenda, il sacco a pelo (utile fino ai -5°C) e il resto: tra bici (quella da gravel prescelta pesa 10 chili) e bagaglio fanno 25 chili che andranno tenuti in equilibrio sulle due ruote». Le tappe non sono lunghe in termini di chilometraggio, ma saranno molto impegnative non solo per il peso: «Percorrerò tra i 55 e i 70 chilometri al giorno ma le difficoltà saranno date dal meteo, spesso variabile e piovoso, dal vento che può soffiarti in faccia rendendo durissima la pedalata, dal fondo sterrato e dai guadi. Il freddo non dovrebbe essere un ostacolo particolare in questa stagione, ma è ovvio che bisogna guardarsi anche da quello».

Bivacco sul Mottarone

L’ANGELO CUSTODE

L’attività su Instagram di Davide è servita anche per organizzare la spedizione in Islanda oltre che per propagandare un modo di pedalare così particolare. «Ho conosciuto quello che sarà il mio “angelo custode”, un ragazzo di Como che vive lassù e che mi ha aiutato per la burocrazia, compresa la gestione della parte legata a vaccino e tampone. Lui avrà i miei riferimenti e si metterà in moto in caso di bisogno. Però su Instagram ho ricevuto tanti incoraggiamenti e tanta vicinanza anche in occasione di altri miei progetti, come il viaggio dello scorso anno tra Varese e Matera passando dalla dorsale appenninica. Tra gli appassionati e i curiosi si è creato un bel movimento e devo dire che il documentario realizzato da Jovanotti, che ha percorso da solo in bici un bel tratto di Sudamerica, ha fatto conoscere di più anche in Italia il mondo dei bikepackers».

Anche l’impresa di Davide sarà documentata: «Avrò con me tre telefoni (per comunicazioni, per scattare e girare immagini e per la musica), quattro power bank, un pannello solare per avere l’energia elettrica: spero di potervi portare con me attraverso paesaggi che sanno essere duri ma anche meravigliosi». L’appuntamento sarà anche su VareseNews, dove pubblicheremo il resoconto dell’avventura di daveonthebike. Intanto, buon viaggio.