Blitz dei carabinieri contro il lavoro in nero nei locali nel centro di Varese, multe per 50mila euro

Nella giornata di martedì 22 giugno i carabinieri della caserma di Varese insieme al personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Milano e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Varese, hanno eseguito controlli straordinari in materia di lavoro, igiene e sanità, nonché di violazioni delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, presso vari esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nel centro della città di Varese (foto di repertorio).

Al termine delle operazioni di controllo, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese i titolari di due esercizi pubblici, per varie violazioni alle misure di contenimento del contagio nelle attività produttive, industriali e commerciali ed illeciti concernenti la materia del lavoro.

Nei confronti delle predette attività sono state applicate le sanzioni accessorie della chiusura di 5 giorni per mancanza degli adempimenti anti – contagio, nonché elevate sanzioni amministrative per un totale di 20mila euro circa ed ammende di circa 30mila euro.

Nei confronti di una delle due attività è stato anche applicato il provvedimento di sospensione attività imprenditoriale per “lavoro in nero”. I controlli verranno ripetuti nel corso delle prossime settimane anche con l’impiego dei reparti speciali dell’Arma.