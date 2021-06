Bloccati su un isolotto nel fiume Ticino a Somma, cinque salvati dall’elicottero

Con una rapida operazione i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo cinque persone rimaste bloccate su un isolotto di sassi in mezzo alle acque del Ticino, in località Fogador sotto Somma Lombardo.

L’allarme è scattato alle 17.12: a chiamare era un uomo, che si era avventurato insieme a quattro bambini sulle acque apparentemente placide del “fiume azzurro”, che in quel punto è largo una cinquantina di metri. I cinque stavano bene ma erano spaventati dal livello dell’acqua, cresciuta d’improvviso (l’afflusso di acqua nel tratto a monte è controllato da due distinte dighe).

Il comando vigili del fuoco di Varese ha inviato sul posto una squadra da Somma Lombardo, il gommone da Busto Arsizio e la squadra soccorso nautico da Varese, ma subito dopo ha fatto intervenire anche un elicottero Drago 80, dall’aeroporto di Malpensa.

Valutata la situazione, intorno alle 17.20 è iniziata l’operazione di recupero dei cinque “naufraghi”, attuata appunto con il mezzo aereo: uno ad uno, i cinque sono stati recuperati e portati sulla riva. Non hanno neppure avuto bisogno di cure mediche: per loro solo un po’ di spavento.

