Il Bombino solo show va in scena al Circolo Magnolia di Milano

“Ci sono corde che catturano per sound ed empatia e che hanno al tempo stesso la forza di legare emotivamente continenti differenti. Quelle delle chitarre di Bombino e Adriano Viterbini hanno anche un potere sciamanico. Vi troverete d’un tratto tra la polvere del deserto in un tempo fuori dal tempo”.

È questa la presentazione dell’appuntamento in programma a Milano, al Circolo Magnolia per martedì sera (22 giugno). Sul palcoscenico di uno dei locali più amati dalla metropoli e non solo, torna lo spettacolo dal vivo e lo fa con due grandi interpreti: Bombino, il chitarrista tuareg tra i più apprezzati a livello internazionale e Andriano Viterbini, cantautore e compositore, uniti nello spettacolo “Bombino Solo Show”.

Gli ingressi sono su prenotazione. Inizio spettacolo ore 22, apertura cancelli ore 19. Aperte prevendite sul sito, dove è possibile trovare anche tutte le informazioni della serata.

Nella foto Bombino in concerto al Circolo Magnolia nel 2016, foto di Raffaele Della Pace