A Busto Arsizio arriva “Bike to shop”, pedalare non è mai stato così conveniente

Pedalare a Busto Arsizio non è mai stato così conveniente. Partirà il 1° luglio l’iniziativa organizzata da Distretto Urbano del Commercio e Amministrazione Comunale intitolata “Bike to Shop”, nata sull’onda di quanto stanno facendo altri comuni come Olgiate Olona e Legnano con l’iniziativa “Bike to work”: «Abbiamo preso spunto dalla promozione dell’uso della bicicletta per andare al lavoro ma l’abbiamo estesa in quanto nel nostro caso basterà dimostrare di aver percorso dei km in bicicletta nel comune di Busto Arsizio per ottenere dei voucher da spendere nei negozi che aderiscono all’iniziativa» – ha spiegato Matteo Sabba, presidente del Duc.

Al momento gli esercizi che hanno aderito sono 21 ma molti altri si stanno aggiungendo in questi giorni (qui l’elenco aggiornato dei negozi)

La proposta, avanzata dalla presidente del Comitato Commercianti del Centro Alessandra Ceccuzzi, è riservata a 100 persone che potranno iscriversi compilando un modulo che si può reperire tramite il sito del Distretto Urbano del Commercio (www.ducbustoarsizio.it), si dovrà poi scaricare sul proprio smartphone l’applicazione gratuita Strava, che misurerà gli spostamenti in bici, e inviare ogni mese i dati utilizzando le modalità contenute nel regolamento (che trovate qui). Ogni chilometro percorso darà diritto a un credito di 0,25 centesimi, fino a un massimo di 25 euro mensili.

I partecipanti riceveranno un voucher utilizzabile presso le attività commerciali e artigianali della città aderenti al progetto. Il voucher verrà poi interamente rimborsato al commerciante dal Distretto Urbano del Commercio. Il fondo a disposizione per l’iniziativa è di 5 mila euro, messi a disposizione dal Duc e di altri 5 mila euro che verranno messi dall’amministrazione comunale.

Alessandra Ceccuzzi spiega come è nata l’idea: «L’idea è nata dal comitato che è socio del Distretto Urbano del Commercio e implementata da Marco Fardelli di Fiab. L’obiettivo è quello di ridurre uso mezzi a motore soprattutto tra i cittadini di Busto Arsizio. Se pensiamo che il 50% dei clienti dei negozi di Busto viene da fuori città è facile immaginare anche l’effetto decongestionante sui parcheggi. Abbiamo pensato a questo slogan che chiarisce anche il pensiero di molti commercianti: il cliente in bicicletta non parcheggia, non inquina e ti guarda la vetrina. I vantaggi sono innegabili dalla salute alle tasche (minor consumo di benzina e qualche multa risparmiata)». Emanuele Gambertoglio di Confcommercio (terzo socio del Duc) precisa: «I voucher si potranno spendere nei negozi che aderiscono in tutta la città, non solo in centro» – a sottolineare il carattere generale dell’iniziativa.

«Abbiamo deciso di supportare questa iniziativa e di concorrere in parte alla sua realizzazione – afferma la vicesindaco e assessore allo Sviluppo del territorio Manuela Maffioli –, perché rappresenta un ulteriore faro che si accende sul nostro commercio: è l’ennesimo tassello che va ad aggiungersi all’imponente manovra di sostegno alle attività commerciali che questa Amministrazione ha avviato sin dalla primavera del 2020, attraverso strumenti molto diversi tra loro. Gli esercizi commerciali stanno aderendo, speriamo se ne aggiungano altri, ed è da sottolineare che possono partecipare commercianti di tutta la città, non solo quelli del centro».

«Questo progetto merita davvero il nostro sostegno – aggiunge l’assessore all’Ambiente e allo Sport Laura Rogora – perché comprende vari aspetti: la mobilità dolce, lo sport, che, lo ricordo, non è solo attività agonistica, la salvaguardia dell’ambiente. Aiuta anche a favorire un nuovo stile di vita, che parte dall’uso della bicicletta, un mezzo che crea ‘dipendenza’, di cui non si può fare a meno. Aggiungo che Strava è un’app che tutti i ciclisti conoscono bene, sarà facile per loro utilizzarla per questo progetto».

«Si tratta di un esempio di economia circolare che parte dalla bicicletta, un’ottima iniziativa – commenta il sindaco Emanuele Antonelli -. Grazie al Distretto, al Comitato Commercianti, ad Ascom per averla messa in atto, sarà sicuramente un successo e incentiverà molti ad utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città e, speriamo a breve, anche per gli spostamenti tra i comuni limitrofi che vorranno aderire all’iniziativa».