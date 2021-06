Busto Arsizio, l’atto di coraggio di una nonna che salva la nipotina dal sottopasso allagato

Durante il violento nubifragio che si è abbattuto ieri pomeriggio (martedì) su Busto Arsizio, mentre tutti gli sguardi erano puntati sull’autobus allagato nel sottopasso di via Torquato Tasso e relativo salvataggio dei Vigili del Fuoco in gommone, in quello parallelo di via XX Settembre una nonna di 71 anni ha salvato se stessa e la nipotina di 9 anni, caricandosela sulle spalle, senza l’aiuto di nessuno.

La foto, postata su Facebook da un cittadino, immortala il momento in cui nonna e bambina stanno uscendo dal sottopasso dopo aver abbandonato appena in tempo l’auto che, lentamente, è stata sommersa dall’acqua che continuava a salire.

La donna è riuscita a fare tutto da sola e ha dimostrato grande sangue freddo anche quando la piccola, a lei affidata, ha iniziato ad urlare dalla paura.