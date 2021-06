A Busto Arsizio tornano i Venerdì del Villaggio nel cortile di via Pozzi

Dopo il lungo e difficile periodo attraversato da tutti, e che ha messo in forte crisi tanti ambiti tra cui quello sociale e culturale, la cooperativa sociale Il Villaggio in Città di Busto Arsizio dà luce a speranze di ripresa raddoppiando la propria proposta spettacolare de I Venerdì del Villaggio nel cortile di Via Pozzi, 3 raddoppiando le serate con i “Giovedì in centro”, serate con altri spettacoli destinati alle famiglie e caratterizzati dalla qualità degli artisti, di elevata caratura tecnica.

Una proposta che all’interno degli animatissimi giovedì del centro cittadino, chiederanno al pubblico di fermarsi in alcune corti, scorci o angoli del centro ed ascoltare storie, ed incantarsi di fronte a burattini e narrazioni.

I Venerdì del Villaggio rinnoveranno una tradizione ormai consolidata dalle famiglie che dal 2009 partecipano agli appuntamenti in cortile e che è fatta di spettacoli e di un clima popolare a tavola tra salamelle, cous cous e chiacchiere.

Le Compagnie coinvolte per i doppi appuntamenti del giovedì in centro e del venerdì nel cortile in via Pozzi, 3 rappresentano esperienza, storia e capacità di innovare linguaggi e parlare al pubblico di oggi con un segno antico: il burattino. Ma vi saranno anche attori e attrici che renderanno vive le parole dei racconti. E’ un grande piacere ed onore per la cooperativa ospitare esperienze lontane ed anche alcune delle migliori e storiche compagnie del territorio varesino.

Ma il teatro, che come diceva Grotowski serve ad attraversare le barriere tra le persone, e gli appuntamenti in cortile trovano negli “Aperitivi del Venerdì” occasione di incontro e racconto in tante forme e attraverso diverse arti “coltivate” dalle persone che frequentano servizi e proposte di quattro cooperative sociali attive sul territorio partner di progetto: Elaborando, Solidarietà e Servizi e Progetto 98. Accanto a sostenere lo sforzo di ideazione e di organizzazione le Acli, Il Comitato Commercianti del Centro e il Comune di Busto Arsizio.

A rendere possibile tale progetto la Fondazione Comunitaria del Varesotto, che lo sostiene con un contributo importante che ne permetterà la realizzazione nella forma a cui potrete partecipare. E così la rete tra le varie comunità si fa concreta e diviene occasione per prendersi cura di sé e degli altri senza dover scegliere la priorità. Per la cooperativa Enza Schillaci e tutti i soci collaboratori che con il loro impegno hanno renderanno possibile questa impresa collettiva culturale e sociale.

Venerdì 25 giugno h 21.00 “Indovina chi c’è per cena” di Zanubrio Marionette – burattini – da Teglio (SO). Dalle 19.00 aperitivo con cooperativa sociale Elaborando nel cortile di via Pozzi,3 a Busto A.

In centro a Busto Arsizio (ore 21), giovedì 1 luglio “Arlecchino, Pulcinella e Bibitello”. Compagnia Roggero –burattini e animazione – da Angera (VA)

Venerdì 2 luglio h 21.00 “Briciole” – Teatro dei burattini di Paolo Colombo –burattini e oggetti – da Cazzago Brabbia (VA). H 19.00 aperitivo con cooperativa sociale Solidarietà e Servizi nel cortile di via Pozzi 3.

In centro a Busto Arsizio (ore 21) giovedì 8 luglio “La parola al signor Rodari” – Teatro dei burattyini di Varese di Betty Colombo –narrazione e teatro di figura – da Cazzago Brabbia (VA)

Venerdì 9 luglio h 21.00 “Principe Ranocchio” –burattini – Compagnia Roggero – da Angera (VA). Dalle 19.00 aperitivo con cooperativa sociale Il Villaggio in Città, nel cortile di via Pozzi,3 a Busto A.

In centro a Busto Arsizio (21) giovedì 15 luglio “Le avventure di Pulcinella” – Orlando Della Morte – burattini- da Milano.

Venerdì 16 luglio h 21.00 “Microco(s)mico” – Diego Coscia – attore/narrazione – da Canale d’Alba (CN). H 19.00 aperitivo con cooperativa sociale Progetto 98 nel cortile di via Pozzi,3 a Busto A.

In centro a Busto A. h 21.00, giovedì 22 luglio “Il bambino, l’astronauta e il re” – L’allegra Brigata –burattini- Busto Arsizio.