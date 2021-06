A Busto Arsizio un polo per lo sviluppo dell’idrogeno coi soldi del Pnrr

L’annuncio è arrivato durante l’ultimo consiglio comunale da parte dell’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani (Lega): «Stiamo dialogando con diverse realtà della zona di Busto Arsizio per sviluppare un progetto relativo alla propulsione ad idrogeno per decarbonizzare le migliaia di camion che passano dal nostro territorio».

Busto Arsizio, infatti, è al centro di una importante rete logistica. Lambita da un’autostrada e da una superstrada che collega all’aeroporto di Malpensa, con un centro logistico come Hupac e uno scalo merci ferroviario come quello di Sacconago è sicuramente uno dei luoghi più frequentati da mezzi pesanti che inquinano molto.

«Per questo è importante non perdere la grande occasione del Pnrr – ha detto ancora Mariani – e farci trovare pronti e disponibili ad intavolare un discorso di sviluppo dell’uso del motore a idrogeno». Anche Confartigianato Imprese Varese ha benedetto l’idea di sviluppare a Busto un polo di questo tipo, proprio sull’onda dell’approvazione da parte dell’Unione Europea del piano italiano e lo sblocco dei primi 25 miliardi del cosiddetto Recovery Plan.

Sembra esserci grande interesse anche da parte di alcune aziende del territorio che potrebbero, per caratteristiche, entrare in questa filiera che ha come obiettivo quello di produrre le componenti meccaniche per la produzione.

Mariani ha già coinvolto la società che gestisce lo scalo merci di Sacconago ma anche la nuova società che andrà a sostituirsi ad Accam. Secondo Mariani, infatti, il termovalorizzatore potrebbe essere un pezzo di questa filiera come anche il futuro impianto fotovoltaico che Ferrovienord intende realizzare a Sacconago: «Insieme alle aziende private e a Regione Lombardia, che potrebbe favorire l’insediamento di impianti per la produzione di idrogeno verde, abbiamo un’occasione importante da sviluppare. L’obiettivo è creare le condizioni per trasformare la logistica dell’ultimo miglio, attualmente dipendente dal petrolio, in una logistica green».