Cadde dal balcone dell’hotel di Cardano al Campo, condanna confermata in Cassazione per il marito

Confermata dalla Corte di Cassazione la pena per Dahee Park, il cittadino coreano in viaggio di nozze con la moglie in Italia nel 2016, condannato a 14 anni di reclusione per aver buttato la moglie Aan Jung Mee dalla finestra di un hotel nei pressi dell’aeroporto di Malpensa, in territorio di Cardano al Campo.

La sera del 18 maggio di quell’anno tra i due novelli sposi ci fu una lite dopo aver bevuto molto e la donna precipitò dal primo piano. L’uomo è stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio.