Il “Cadegliano Festival – Piccola Spoleto” festeggia dieci anni e omaggia Menotti, Fellini e Piazzolla

Il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto compie dieci anni. Un importante traguardo per il festival ideato dal Teatro Blu che proprio nella casa del Maestro Gian Carlo Menotti ha trovato l’ispirazione per realizzare la rassegna teatrale che negli anni ha raggiunto un successo in tutta la Lombardia.

In occasione dell’importante compleanno, sono stati quindi organizzati diversi appuntamenti dedicati a tutte le arti sceniche e figurative che vedranno, così come accade al Festival di Spoleto, diversi artisti e personaggi del mondo della prosa, della lirica, della danza, dell’arte oratoria, della musica, del cinema e della pittura susseguirsi sul palcoscenico.

Il giorno delle celebrazioni è per sabato 19 giugno, alle 21, quando si terrà la presentazione dello spettacolo “Una vita per due mondi”, dedicata al Maestro Gian Carlo Menotti. Si tratta di una narrazione in opera in cui il racconto della vita del Maestro sarà accompagnato dal canto lirico e dalla musica dal vivo.

Gli appuntamenti continuano poi con “Tango di periferia” per celebrare i 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla, lo spettacolo è in programma il 10 luglio, alle 21.

Omaggio a Federico Fellini per i 101 anni dalla nascita con uno spettacolo in programma per il 31 luglio. Questi tre grandi eventi presentati nel nucleo storico di Cadegliano, saranno affiancati da mostre di arte visiva del M° Luigi Bello e letture di poesie a cura di Aleksandra Damnjanovic. – Info e prenotazioni sul sito del Teatro Blu.

10 ANNI DI FESTIVAL, IL RICORDO DI SILVIA PRIORI E DELLA COMPAGNIA DEL TEATRO BLU

Si dice che niente succeda per caso. Nel 1992 Teatro Blu trasferì la sua sede a Cadegliano (VA), un piccolo paese sul lago di Lugano a due chilometri dal confine svizzero e precisamente nella casa natale del Maestro Gian Carlo Menotti. “Tutto in casa Menotti ci parlava di lui, così come la gente del paese che mai lo perdonò di aver creato il Festival dei due Mondi a Spoleto e non a Cadegliano”, racconta Silvia Priori e continua.

Nel 1994, spinti dal desiderio di creare un certo movimento culturale capace di coinvolgere la piccola comunità, realizzammo il nostro 1° Festival di Teatro Musica e Pittura. Ricordo che telefonai al Maestro Menotti per presentarmi e lui si mostrò emozionato e contento nel sapere che degli artisti vivevano nella sua casa. Gli parlai dell’idea di realizzare un Festival dedicato alle diverse arti sceniche e figurative da svolgersi nelle case e nei parchi delle Ville Liberty del paese; lui mi incoraggiò a proseguire nel mio intento e accettò di essere il Padrino della manifestazione.

Il Festival durò solo due giorni ma ebbe il merito di coinvolgere tutta la cittadinanza, ognuno diede il suo contributo nella costruzione delle infrastrutture, nella promozione dell’evento, nella sua organizzazione e nell’ accoglienza del pubblico (gli artisti erano ospitati nelle case private). Le risorse erano poche ma tanti i volontari che contribuirono a trasformare un paese chiamato “dormitorio”, perché abitato da lavoratori frontalieri, in una comunità festante che per la prima volta si confrontava con eventi artistici di rilievo. In quei due giorni successe qualcosa di magico, Cadegliano fu invasa da un pubblico italiano e straniero, numerosi furono i turisti attratti e incuriositi.

I giornali titolavano “Cadegliano Piccola Spoleto”, Mini Festival dei Due Mondi”, “Cadegliano provincia di Spoleto”.Da allora Teatro Blu ha continuato a organizzare Festival estivi e Rassegne invernali, la sua attività in 31 anni si è ampiamente sviluppata sia sul piano della produzione sia su quello della creazione e realizzazione di progetti artistici internazionali a carattere itinerante (Terra e Laghi, Tracce Invisibili). E’ dal 1994 che conservavo un sogno: trasformare Cadegliano in una

Piccola Spoleto, in un luogo d’ arte in cui artisti di tutto il mondo, legati alle diverse discipline, potessero incontrarsi per esprimere il loro virtuosismo e lanciare nuovi stimoli e lasciare una traccia indelebile in una comunità che sembrava essere distante da tutto e dimenticata da tutti. Nel 2011 il Comune di Cadegliano ci commissionò un progetto per celebrare il centenario della nascita del Maestro Gian Carlo Menotti nato il 7 luglio 1911. Finalmente dopo 16 anni si realizzava un sogno.

A Luglio 2011 Cadegliano ha iniziato la sua grande avventura trasformandosi ogni estate in una Piccola Spoleto, in un luogo d’ arte, dove rappresentanze artistiche e istituzionali italiane e straniere si incontrano con la comunità per celebrare un compositore famoso, il fondatore di un importante Festival ma soprattutto un grande uomo che ebbe il merito di cancellare un oceano per unire due continenti: Europa e America. Sono arrivati in questo piccolo paese tanti grandi artisti: Lindsay Kemp, Moni Ovadia, Cesar brie, Eugenio Bennato, Orchestra della Svizzera italiana, Lucilla Giagnoni, LabOF Orchestra di Fiati e Brass Band del Conservatorio “G.Verdi” di Milano, Don Andrea Gallo, Opera Education – AsLiCo, Marco Seco, Francesco Maria Colombo, Alexander Vedernikov, Gabriele Vacis Daniele Finzi Pasca, Arianna Scommegna, Tindaro Granata, e tanti altri.

Dopo 10 anni il Festival vuole festeggiare omaggiando con tre grandi spettacoli tre grandi personaggi: “Una vita per due Mondi” per i 110 anni dalla nascita del M° Gian Carlo Menotti; “Tango di periferia” per i 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla; “Fellini” per i 101 anni dalla nascita di Federico Fellini. Questi tre grandi eventi presentati nel nucleo storico di Cadegliano, saranno affiancati da mostre di arte visiva del M° Luigi Bello e letture di poesie a cura di Aleksandra Damnjanovic. La casa del Maestro vibra della sua musica, della sua memoria, della sua energia, ogni giorno ci guida e ci sprona ad andare avanti a sognare. Noi respiriamo profondo e nel silenzio ascoltiamo.

GLI APPUNTAMENTI

PROGRAMMA

DAL 19 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2021 – CADEGLIANO E LAVENA PONTE TRESA

PER COMMEMORARE I 110 ANNI DELLA NASCITA DEL

MAESTRO GIAN CARLO MENOTTI – Nato il 7 luglio 1911 a Cadegliano

19 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 20.30 – PIAZZA MUNICIPIO

MUSICA IN MOSTRA

Esposizione di quadri del M° Luigi Bello

Dedicati al tema: musica

LA MUSICA

READING POETICO

A cura di Aleksandra Damnjanovic

19 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 20.30 – PIAZZA MUNICIPIO

Teatro Concerto

SILVIA PRIORI (BS)

UNA VITA PER DUE MONDI

110 anni dalla nascita del M° Gian Carlo Menotti e con la straordinaria partecipazione di Francesca Patené (soprano), Marco Chingari (baritono) e Fabio Bagatin (pianoforte). Testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

In caso di pioggia: www.terraelaghi.com

10 LUGLIO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 20.30 – PIAZZA MUNICIPIO

DANZA IN MOSTRA

Esposizione di quadri del M° Luigi Bello

Dedicati al tema: danza

LA DANZA

READING POETICO

A cura di Aleksandra Damnjanovic

10 LUGLIO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 21.00 – PIAZZA MUNICIPIO

Teatro Tango

TEATRO BLU (VA)

TANGO DI PERIFERIA

Omaggio per i 100 anni dalla nascita del M° Astor Piazzolla

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Ballerini: Angela Quacquarella e Mauro Rossi

Voce: Francesca Galante

Orchestra: Ciro Radice, Igor Della Corte, Virgilio Monti e Norberto Cutillo

Testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

In caso di pioggia: www.terraelaghifestival.com

31 LUGLIO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 20.30 – PIAZZA MUNICIPIO

CREATIVITA’ IN MOSTRA

Esposizione di quadri del M° Luigi Bello

Dedicati al tema: creatività

LA CREATIVITA’

READING POETICO

A cura di Aleksandra Damnjanovic

31 LUGLIO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 21.00– PIAZZA MUNICIPIO

Teatro Danza

TEATRO BLU (VA)

in collaborazione con Giovane compagnia

KATAKLO Athletic Dance Milano

FELLINI

101 anni dalla nascita di Federico Fellini

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès (attori)

Kataklò acrobatic performers: Luis Colombo, Giorgia Magro, Erika Ravot, Francesco Tommasi,

Luca Zanni

Coreografie Giulia Staccioli – Collaborazione artistica Vito Cassano

Testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerboles

In caso di pioggia: www.terraelaghi.com

IL MAESTRO GIAN CARLO MENOTTI

Cadegliano 7 luglio 1911 – Montecarlo 1 febbraio 2007

Gian Carlo Menotti nasce il 7 luglio 1911 a Cadegliano, in provincia di Varese. Alla tenera età di sette anni inizia a comporre le sue prime canzoni e quattro.