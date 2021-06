Cadute in bici e scontri tra auto e moto: domenica di incidenti sulle strade varesine

(Immagine di repertorio) – Nonostante la mancanza di un sole pieno, e le piogge attese per il pomeriggio molte persone hanno scelto bici e moto in questa domenica di giugno per trascorrere qualche ora all’aria aperta. E purtroppo sono davvero numerosi gli incidenti registrati fin dal primo mattino che hanno visto coinvolti ciclisti e motociclisti.

Il primo si è verificato pochi minuti dopo la mezzanotte a Busto Arsizio. Un uomo di 57 è caduto dalla bicicletta in via Quintino Sella ed è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa. Fortunatamente per lui solo ferite lievi e una medicazione in Pronto soccorso.

Alle 8,30 i soccorsi sono stati chiamati a Gorla Minore, in via del Deserto per un altro ciclista caduto. Si tratta di un uomo di 69 anni che è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

A Cardano al Campo, alle 10,30 si è fatto male un ragazzo di 17 anni, caduto con la moto e finito in ospedale in codice giallo.

Codice giallo anche per un ragazzo di 22 anni che è stato investito mentre pedalava in viale Carlo Noè, a Gallarate. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11. Sul posto due ambulanze e la Polizia locale. Il giovane è stato medicato e poi ricoverato all’ospeedale di Busto Arsizio.

Alle 11, sulla strada della Valganna, a Induno Olona, una ragazza di 24 anni è caduta con la sua moto ed è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa Valceresio, che l’ha poi portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Varese. Per lei fortunatamente solo un codice verde.

Alle 13.43, a Cittiglio, altri due ragazzi molto giovani sono stati vittime di un incidente in moto. Questa volta si è trattato di uno scontro con un’auto, che si è verificato sulla provinciale. I due, un ragazzo di 17 anni e uno di 18, sono stati soccorsi in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Luino.

Grande spavento anche per un 17enne che a causa dello scontro con un’auto è caduto con la moto a Carnago, nella frazione di Rovate, attorno alle 17,30. Per lui fortunatamente solo ferite lievi, medicate all’ospedale di Tradate.

Molto più grave l’incidente avvenuto in serata a Somma Lombardo. Attorno alle 19,45 un uomo di 54 anni è stato vittima di una brutta caduta in località Maddalena. Per lui l’ambulanza è arrivata in codice rosso con il supporto dell’auto medica. Sul posto anche i Carabinieri di Gallarate. L’uomo, è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Gallarate.

Infine, poco dopo le 21, a Casorate Sempione un motociclista di 39 anni è rimasto vittima di uno scontro con un’auto in via Sempione, ed è stato soccorso e poi trasportato all’ospedale di Busto Arsizio con ferite lievi.