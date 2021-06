Caldo e afa all’ospedale di Cittiglio ancora in attesa dell’impianto di condizionamento

Il primo caldo trasforma in un “forno” l’ospedale di Cittiglio. Il presidio del Verbano attende da due anni il nuovo impianto di condizionamento annunciato nel 2019, finanziato nell’agosto del 2020 e ancora solo sulla carta.

A fine 2019 l’allora assessore al Welfare Giulio Gallera aveva definito lo stanziamento di 80 milioni di euro per risolvere i problemi di molti ospedali lombardi tra cui quelli di Cittiglio e di Gallarate. L’anno successivo, in agosto, arrivò la notizia del finanziamento di 2,3 milioni di euro per il presidio del Verbano.

L’annuncio entusiastico era stato collegato anche ai lavori per la nuova dialisi.

L’ondata pandemica, che ha travolto la provincia mettendo a dura prova proprio l’Asst Sette Laghi, ha di fatto bloccato i cantieri.

Ora, con la Lombardia in zona bianca e la fine della grave emergenza sanitaria, gli operatori e i pazienti del presidio Causa Pia Luvini sperano in un intervento urgente per poter risolvere finalmente un problema di cui si annuncia la soluzione da anni. Il percorso burocratico amministrativo, però, non ammette sconti: la gara di progettazione è già stata assegnata ma per il cantiere occorrerà attendere l’autunno.