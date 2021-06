Come cambia la scuola: il dirigente del liceo Sereni di Luino David Arioli racconta

La sfida dell’emergenza pandemica per la scuola è stata enorme ed è tutt’altro che superata: la strada per il ritorno alla normalità è ancora in salita.

Per capire a che punto è la situazione negli istituti del territorio abbiamo iniziato un dialogo con i dirigenti scolastici che possa aiutare a capire quali sono le prospettive di uno dei settori più importanti e vitali per il futuro del nostro Paese. LEGGI LE INTERVISTE

Le conversazioni sono raccolte nella serie di podcast dal titolo “Come cambia la scuola“ David Arioli è il dirigente del liceo Sereni di Luino, una scuola che serve un bacino di utenza importante in un’area particolare della provincia di Varese, al confine con la Svizzera e sul Lago Maggiore segnata da difficoltà legate al digital divide e alla debolezza delle reti ma anche ai trasporti pubblici. Il liceo Sereni di Luino ha una sede distaccata a Laveno Mombello. Il preside racconta le difficoltà di un anno segnato dalla pandemia, le soluzioni e il rapporto con le istituzioni. Leggi l’intervista