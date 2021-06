Come cambia la scuola: la dirigente dell’Isis Facchinetti Anna Bressan

La sfida dell’emergenza pandemica per la scuola è stata enorme ed è tutt’altro che superata: la strada per il ritorno alla normalità è ancora in salita.



Per capire a che punto è la situazione negli istituti del territorio abbiamo iniziato un dialogo con i dirigenti scolastici che possa aiutare a capire quali sono le prospettive di uno dei settori più importanti e vitali per il futuro del nostro Paese. LEGGI LE INTERVISTE

Le conversazioni sono raccolte nella serie di podcast dal titolo “Come cambia la scuola“

Anna Bressan, dirigente dell’Isis Facchinetti di Castellanza, si è ritrovata a gestite una scuola molto complessa con una pandemia devastante che ha aggiunto difficoltà ad altre difficoltà pre-esistenti. Dai problemi di gestione di una struttura non al passo coi tempi, a quelli sociali che riguardano una fetta importante dei suoi studenti, tutto è stato complicato dal covid. La dirigente, però, guarda spiega come ha approfittato di questa situazione eccezionale per rivoluzionare la scuola dalla connessione al rifacimento delle palestre, dalla diminuzione degli studenti per classe alla lezione sempre meno frontale e sempre più pratica ed esperienziale. LEGGI L’INTERVISTA