Cambia la Tari a Mornago, riduzioni ad attività e famiglie colpite dalle chiusure

È stata approvata in Consiglio comunale a Mornago, con i voti favorevoli della maggioranza consigliare, la modifica delle tariffe TARI per l’anno 2021.

Diverse le novità inserite nella manovra, la prima è lo slittamento al 15 settembre della scadenza della prima rata. La seconda, ben più corposa riguarda essenzialmente l’applicazione di una cospicua riduzione della quota relativa alla parte variabile della tassa rifiuti. Nel dettaglio per le attività economiche più toccate dalle chiusure e dalla riduzione della propria attività, verrà applicata una riduzione del 55% della parte variabile che comporterà una riduzione di spesa per le imprese per 27.500 euro.

Ma le novità non riguardano solo le attività, ma anche le famiglie. Anche in questo caso l’amministrazione comunale applicherà una riduzione del 20% della tariffa relativamente alla parte variabile che comporterà una riduzione di spesa complessiva di circa 22.400 euro per i nuclei familiari residenti nel nostro territorio.

“Per quanto possibile abbiamo cercato di aiutare sia le imprese che le famiglie del nostro comune – afferma il vicesindaco e assessore al bilancio Gusella Massimiliano – ritenendo indispensabile ridurre la tari al fine di rilanciare l’economia locale e dare respiro alle famiglie del nostro territorio”.

Sempre nella seduta consiliare del 29 giugno, è stato approvato il rendiconto relativo all’anno 2020 con un avanzo di amministrazione libero di 395.000 euro. “Un cospicuo avanzo, frutto di una buona amministrazione – afferma il sindaco Tamborini Davide – che ci permetterà di rimboccarci le maniche e avviare opere importanti e necessarie per tutta la comunità con un occhio proiettato al futuro della nostra comunità, pronti a sfruttare anche le opportunità che il piano nazionale di ripresa e di resilienza ci metterà a disposizione”