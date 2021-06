Cambio casa ma con stile: la scelta delle cucine ad isola per momenti di convivialità

Chi è in procinto di cambiare casa ha bisogno di soddisfare specifiche esigenze, alcune delle quali comuni a molti, come il desiderio di avere una cucina ad isola. Soprattutto in questo periodo in cui il tempo da trascorrere in casa è più del previsto, il bisogno di uno spazio tra le mura domestiche in cui trascorrere momenti di convivialità si fa sentire prepotente.

Una cucina ad isola sembra essere la soluzione migliore per poter godere di colazioni o aperitivi in famiglia in un ambiente ospitale e accogliente. Oggi in questo articolo approfondiremo insieme le motivazioni della scelta di una cucina ad isola in un nuovo appartamento.

Caratteristiche della cucina ad isola e i suoi benefici

I benefici tratti dalle famiglie che possiedono una cucina ad isola nella loro casa sono numerosi.

Al contrario delle cucine comuni di tipo lineare, infatti, gli ambienti aperti della cucina ad isola permettono a chi vi si trova di avere una visuale frontale e completa degli altri membri della famiglia, così da poter socializzare con più facilità durante lo svolgimento di diverse attività.

Perfetta per una cucina moderna, l’isola dà la possibilità di sfruttare al meglio gli spazi disponibili, grazie agli ambienti open space, che permettono di incorporare, oltre a pensili e cassetti, anche una piccola cantina e alcuni elettrodomestici di primaria importanza in cucina, come un piano ad induzione o una lavastoviglie. Anche per questo motivo, infatti, una volta acquistato un nuovo appartamento, risulta fondamentale ridurre i consumi e provvedere alle varie utenze domestiche. A questo scopo è bene informarsi sulle procedure da avviare, leggendo alcune guide come quella sulla voltura gas di Wekiwi, così da comprendere come ottenere una riduzione dei costi in bolletta e quali pratiche bisogna avviare.

In sintesi, per caratterizzare al meglio la propria cucina ad isola bisogna tenere conto delle abitudini e delle esigenze dell’intera famiglia, così da scegliere gli accessori adatti a configurarla in base ai propri gusti.

Come sfruttare al meglio l’isola della cucina

Ci sono diversi consigli su come sfruttare al meglio l’isola in occasione di feste ed eventi di gruppo, in quanto, come abbiamo già visto, la cucina con isola è sicuramente più spaziosa e funzionale, uno spazio destinato alla convivialità domestica tipicamente italiana.

Si può pensare di organizzare un cocktail party per una serata tra amici, che potranno consumare il drink da voi preparato anche in piedi, mentre voi sarete impegnati a preparare in tempo reale gustosi stuzzichini, da mangiare intorno all’isola con i vostri invitati tra una chiacchiera e l’altra.

Per chi possiede una casa di grandi dimensioni, poi, le cucine ad isola in versione luxury, innovative e super moderne, sono la soluzione perfetta, in quanto agevolano il lavoro casalingo.

Per una cucina ad isola luxury la scelta dei materiali è fondamentale, una laccatura realizzata a mano, ad esempio, saprebbe donare a tutto l’ambiente un aspetto accogliente ed elegante.

In più l’istallazione di elettrodomestici professionali, e il supporto di una cappa aspirante a soffitto, aumentano il valore funzionale di tutta la cucina.