In campo con i giovani di Friday For Future per pulire le spiagge di Laveno Mombello

Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, sabato 5 giugno, un gruppo di cittadini di Laveno Mombello si darà appuntamento nella zona Gaggetto per pulire alcune spiagge e sentieri del paese.

L’iniziativa è promossa e organizzata dai giovani di Friday For Future di Laveno Mombello e ha visto l’appoggio di diverse realtà del territorio, in primis dell’amministrazione comunale. Con loro anche la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana del Medio Verbano, oltre alla collaborazione di Alfa che fornirà il materiale per la pulizia.

L’appuntamento è alle 14 in zona Gaggetto, poi i diversi gruppi si divideranno nelle diverse località del paese per pulire spiagge e sentieri. La mattina seguente, Econord passerà a ritirare i sacchi e i rifiuti recuperati durante la giornata.