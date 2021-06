“Canile in Festa”, a Varese una giornata con gli amici a quattro zampe

Domenica 28 giugno dalle 15.30 alle 19.30 la Lega Nazionale per la Difesa Del Cane – sezione di Varese presenta “Canile in Festa”, una giornata da passare in compagnia dei propri amici a quattro zampe presso il Canile di Varese, organizzata con la collaborazioni di numerose attività commerciali locali.

Le attività dell’evento daranno a cani e padroni la possibilità di partecipare ad uno shooting fotografico organizzato da Dog Photo Varese e attività e giochi cinofili guidati dagli educatori espertina del canile. Il tutto accompagnato da una deliziosa merenda organizzata dal bar pasticceria Pirola e Iper Varese.

Per ulteriori informazioni e iscriversi serve inviare una email all’indirizzo info@legadelcane-va.it o telefonare al numero 3200271543