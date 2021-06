Canottaggio, tutte le medaglie tricolori degli atleti del Varesotto

Quattro giorni di gare intense, disputate sotto un sole cocente e con una organizzazione di alto profilo. Il “supercampionato italiano” di canottaggio – come l’anno scorso la Federazione ha riunito in un solo evento i tricolori di tutte le categorie – disputato a Gavirate è stato l’ennesimo banco di prova superato per i campi di regata del lago. E ha portato in dote una lunga serie di successi, sottoforma di podi, sia per la società organizzatrice sia per altre realtà della nostra provincia.

ASSOLUTI (SENIOR E PESI LEGGERI)

Sabato e domenica si sono disputate le gare più attese, quelle degli assoluti, con impegnati anche diversi azzurri in preparazione per Tokyo. Due i titoli per la Canottieri Gavirate che ha vinto nel singolo maschile grazie a una grande prova di Riccardo Peretti (battuto Antonio Vicino) e nell’otto femminile di Alessandra Caraffini, Ilaria Broggini Isabella Mondini, Linda De Filippis, Linda Manzoni, Josephine Debelle, Giorgia Salice, Charlotte Debelle (tim. Martina Barili).

Sempre Gavirate ha messo in bacheca un argento, quello del “due senza PL” grazie a Tamborini e Lalicata, e due bronzi con l’otto senior (Benzoni, Carrettin, Ammirati, Schwartz, Biolcati, Peretti, Covini, Codato – tim. Barili) e con “quattro di coppia PL” femminile (Barison, Borghi, Schwartz, Mondini).

Bel bronzo anche per la Canottieri Varese, terza nella gara del quattro di coppia senior dominato dagli azzurri in quota Fiamme Gialle (Vicino, Rambaldi, Panizza, Sartori): l’equipaggio varesino di bronzo è formato da Bouehi, Corti, Radice e Sessa.

PARAROWING

È di un oro e due argenti invece il bilancio della Canottieri Gavirate nelle specialità paralimpiche. Titolo italiano per il Gig a quattro misto PR3 formato da Lorenzo Mazzoletti, Andrea Beghi, Matteo Vassallo, Elisabatta Tieghi e dal timoniere Martino Allini. Argenti invece per Spolon in singolo e per quattro con misto di Brunengo-Guerra-Borsani-Giorgetti (tim. D’Ambrosio).

UNDER 23

La categoria in cui Gavirate fa davvero la differenza in campo nazionale è quella degli under 23: sono ben sette le medaglie d’oro finite nel “forziere” del club del presidente Giorgio Ongania che ha fatto il vuoto rispetto a tutte le altre società italiane. A vincere sono stati l’otto femminile (Salice, Schwartz, Barison, Manzoni, Debelle, Monteggia, Calabrese, Codato – tim. Barili), il singolo (Linda De Filippis), il doppio PL (Alessandro Benzoni-Elia Tamborini), il due senza (Paolo Covini-Giovanni Codato), il quattro di coppia (De Filippis, Manzoni, C. e J. Debelle), il due senza (Vittoria Calabrese-Alice Codato) e infine l’otto maschile (Benzoni, Carrettin, Simonetta, Ferretti, Timpanaro, Bizzozero, Covini, Codato – tim. Barili).

Nelle altre specialità per Gavirate sono arrivati un argento nel doppio maschile (Carrettin-Bizzozero) e nel quattro di coppia femminile (Barison, Borghi, Schwartz, Salice). Un argento U23 anche per la Canottieri Varese nel quattro di coppia maschile (Cifani, Demiliani, Isella, Tadiello); bronzo infine per la Canottieri Monate nel quattro senza femminile (Bruzzi, Paroli, Stanganelli, Stella).

JUNIOR

Due medaglie d’oro tinte di rossoblu sono arrivate domenica anche dagli Junior, quelle ottenute dal quattro con e dall’otto, entrambi al femminile. Sul quattro con si sono laureate campionesse d’Italia Alice Codato, Vittoria Calabrese, Caterina Monteggia e Aurora Spirito (tim. Barili) mentre sull’ammiraglia hanno remato

Titolo sfiorato invece per la Canottieri Varese nell’otto maschile grazie ad Alessandro Bottinelli, Nicolò Demiliani, Edoardo Isella, Tommaso Mazzonetto, Lorenzo Morello,

Luca Mulas, Giacomo Pappalardo, Giacomo Parenzan (tim. Fanchi).

Bronzo infine per Gavirate nel quattro di coppia con Fietta, Ferretti, Timpanaro, Bizzozero.

RAGAZZI

Un oro a testa per Gavirate e Varese in questa categoria: lo scudetto rossoblu arriva grazie ad Aurora Spirito che vince nel singolo femminile, quello gialloazzurro è merito di Giacomo Pappalardo nel singolo maschile. Varese d’argento invece nel quattro senza ragazze di Bulgheroni, Cornelli, Macchi e Intraina; seconda piazza per Gavirate nell’otto femminile grazie a Zasio, Zonda, Tamborini, Coradin, Bertolotti, Thomazetto, Gabriele e Daverio (tim. Carollo).

Due infine le medaglie per la Canottieri Monate: le conquistano il due senza maschile di Binda e Benczur (argento) e l’otto maschile che oltre agli stessi Binda e Benczur schiera Talamona, Sangalli, Lampredi, D’Alessio, Piccinelli e Vergori (tim. Piscia).

ESORDIENTI

Un oro e un argento per la Canottieri Varese arrivano dalle gare di categoria esordienti: il tricolore va a Michela Castellano nel singolo femminile mentre il secondo posto sorride al doppio maschile di Dal Molin e Riggi.