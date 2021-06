Casale – Legnano 2-2, al 98′ i lilla cedono i playoff alla Sanremese

Purtroppo all’ultimo secondo e dopo un recupero biblico, Lewandowski pareggia una gara che i lilla avrebbero meritato assolutamente di vincere. Il Legnano non meritava questa beffa dopo un girone di ritorno fantastico, ma questo non cambia il giudizio sul grande lavoro della squadra con mister Sgrò, da cui ripartire per la prossima stagione. Ai playoff Castellanzese, Bra, Pont Donnaz e Sanremese. Promosso il Gozzano. Retrocedono Vado e Borgosesia.

Casale – Legnano 2-2

Reti: Cocola (l) al 10′, Gasparri (L) al 41′, Beretta (L) al 60′ e Lewandowski (C) al 98′

Casale: Drago, Mullici, Fabbri, Raso, Guida, Bettoni, Romeo, Poesio, Franchini, Lewandowskyi, Cocola. In panchina, Tarlev, Todisco, Fontana, Nouri, Nndai, Vicini, Esposito, Lanza, Colombi. All. Buglio

Legnano: Russo, Barbui, Diana, Di Lernia, Luoni, Nava, Beretta, Bingo, Braidich, Ronzoni, Gasparri. In panchina, Colnaghi, Brusa, De Stefano D, Ortolani, Todaj, Pellini, Tunesi, Febbraio, Cocuzza. All. Sgrò

Arbitro: Campagni di Firenze, assistenti Ingenito di Piombino e Giannetti di Firenze

CLASSIFICA: Gozzano 75; Castellanzese 71; Pdhae 70; Bra 69; Sanremese 65; Legnano 64; Sestri Levante 60; Folgore Caratese 57; Lavagnese 56; Caronnese 53; Imperia 49; Casale 48; Arconatese 45; Derthona*, Chieri 44; Varese* 42; Saluzzo 37; Fossano 32; Borgosesia 30; Vado 26. *una partita in meno IN SERIE C: GOZZANO PLAYOFF I TURNO – mercoledì 23 giugno CASTELLANZESE – SANREMESE PDHAE – BRA RETROCESSE: BORGOSESIA, VADO

98′ – GOL del Casale, Lewandowski toglie i playoff ai lilla

A Sanremo, vittoria dei padroni di casa contro il Chieri (4-3)

90′- Paratona di Russo sul calcio di punizione del Casale. 6 minuti di recupero

85′- Cinque minuti alla fine e per il Legnano la qualificazione ai playoff è sempre più vicina

73′ – Nel Legnano, espulso Luoni. A un quarto d’ora dalla fine, con questi risultati, Legnano ai playoff con la Castellanzese. Un cartellino rosso anche per il Casale, espulso Boesio

70′ – Per il Casale, dentro Colombi e Todisco, fuori Franchini e Raso

60′ – GOOOL lilla. Bingo riporta il Legnano nei playoff

58′ – Continua la pressione lilla, Nava ci prova di testa: alto

55′ – A Casale, Legnano a caccia del gol per i playoff, ma il tiro di Beretta è parato da Drago

49′ – Sanremese di nuovo in vantaggio (4-3)

47′ – A Sanremo, pareggio del Chieri su calcio di rigore con Valenti (3-3). Il Legnano è di nuovo nei playoff….

Fine primo tempo – Casale – Legnano 1-1, Sanremese – Chieri 3-2

45′ – Il Chieri, a Sanremo, accorcia le distanze con Spera (3-2)

41′ GOOOL. Il Legnano pareggia con una bella azione culminata con un pallonetto di Gasparri

39′ – A Sanremo terzo gol dei locali con Convitto (3-1)

24′ – Miccoli porta in vantaggio la Sanremese (2-1)

22′ – Il Legnano, con Beretta, crea una bella azione personale, ma il tiro finisce a lato

18′ – Il Legnano prova a riversarsi in attacco, per ora senza grosso successo grazie ad una retroguardia nerostellata attenta

12′ – Punizione di Lewandowskiy, parata di Russo. A Sanremo, traversa del Chieri con Rossi

10′ – GOL del Casale. Cocola porta in vantaggio i locali

9′ – Pareggio del Chieri a Sanremo con l’autorete di Ponzio (1-1). A Casale, Legnano pericoloso con Gasparri, palla alta

5′ – Squadre senza spunti offensivi di particolare interesse. Sanremese, invece, in vantaggio contro il Chieri (1-0)

Tutto pronto per il vero e proprio spareggio play off. Nell’ultima giornata a Casale, contro una squadra che non ha alcuna motivazione di classifica ma che per questo può giocare senza alcuna pressione, mister Sgrò conferma al 100% la formazione delle ultime due uscite vittoriose.

Legnano a Casale con l’obiettivo di mantenere il punto di vantaggio sulla Sanremese, per entrare nei playoff

