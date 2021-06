A Cavaria il divertimento è all’aperto, tra cinema e spettacoli

A Cavaria con Premezzo l’estate è all’aperto. Per stare insieme, per riprendersi un po’ di spazi per la cultura in tempi in cui ancora è necessaria l’attenzione ad evitare contagi.

La rassegna estiva proposta dal Comune conta cinque eventi (film o spettacoli) all’aperto, in parchi e piazze del paese.

Il primo momento della rassegna estiva – al Parco Inclusivo di Via Crocetta appena inaugurato – ha avuto grande successo, con gli Eccentri Dadarò che hanno proposto lo spettacolo “Vote for”.

Un “Aspettando Godot” rivisto con gli occhi di due clown…tra gags, magia e trovate inaspettate, riscoprendo il senso dell’attesa spesso dimenticato in un mondo sempre più veloce e fagocitante (le foto sono di Angela Visalli).

«Ho lavorato mesi – dice l’assessore Irene Scaltritti – per studiare un programma estivo che potesse piacere a grandi e piccini e che potesse riportare un po’ di allegria dopo mesi tanto bui. La gente ha tanta voglia di tornare a stare insieme, la socialità è mancata davvero a tutti! E allora…abbiamo deciso di “sfruttare” i nostri bei parchi cittadini che abbiamo di recente “rimesso a nuovo” per poter stare tutti insieme all’aperto!»

Gli appuntamenti con gli spettacoli all’aperto a Cavaria con Premezzo

Venerdì 25 GIUGNO 2021 – Ore 21,00 – Parco di Via Ticino

CINEMA ALL’APERTO col film “ZOOTROPOLIS”

…tu porti la coperta…al resto pensiamo noi!

(in caso di maltempo l’evento verrà spostato di data)

Sabato 10 LUGLIO 2021 – Ore 21,00 – Parco di Piazza Pertini

Spettacolo compagnia teatrale di Cavaria con Premezzo

FUORIORARIO, con lo spettacolo “COME LE STORIE CHE COMINCIANO”

Una commedia brillante e romantica, scritta e diretta da Patrizia Magnani. Grande protagonista è l’ironia con la quale vengono proposti i problemi della nostra quotidianità e l’insoddisfazione di chi ha ancora tanto da desiderare dalla vita.

(in caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala Civica di Via Ronchetti)

Venerdì 16 LUGLIO 2021 – Ore 18,30- Parco di Piazza Pertini

Serata Musicale con LA BOTTEGA DEI MUSICI

(in caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala Civica di Via Ronchetti)

Domenica 1° AGOSTO 2021 – Ore 21,00 – Parco di Via Ticino

CINEMA ALL’APERTO col film “WILLOW”

…tu porti la coperta…al resto pensiamo noi!

(in caso di maltempo l’evento verrà spostato di data)

Tutti gli eventi sono GRATUITI ma con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro 2 giorni prima di ogni evento (posti limitati per il rispetto delle normative anti-Covid). Per prenotarsi inviare un’email a bibliotecacavaria@comune.cavariaconpremezzo.va.it con oggetto PRENOTAZIONE_NOME INIZIATIVA ed indicando il numero di partecipanti, l’evento al quale si vuole partecipare ed un contatto telefonico cellulare.