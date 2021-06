Il Cavedio fa largo ai giovani. Laura De Filippo nuova presidente

Il Cavedio, associazione storica di Varese, si rinnova e punta sui giovani. Nel nuovo organo di amministrazione appena costituito sono infatti stati eletti Elisa Thiam, 22 anni, Wissiam Otky di 27, Andrea Pasolini 31 e Jacopo Bravo di 23. Saranno guidati da una nuova presidente, Laura De Filippo. Qualche anno in più, e l’esperienza necessaria.

UNA RICCHEZZA PER LA CITTÀ

Il Cavedio in passato è stato protagonista di numerose iniziative che hanno arricchito la città, dalle mostre e dai concerti di via Cavallotti ai vari progetti che hanno portato alla realizzazione di una Scuola di Yoga, riconosciuta a livello nazionale, e una di Scrittura, che conta su diversi scrittori dando vita a prodotti editoriali originali. Pittori e musicisti, che oggi vivono della propria arte, hanno mosso i primi passi al Cavedio. «Ripartiamo da tre – dice la nuova presidente, citando il conterraneo Massimo Troisi, perché l’esperienza passata ci guiderà e spronerà verso nuove iniziative. Quello che ha fatto Fiorenzo Croci, fondatore del Cavedio e anima della Scuola di scrittura, quello che hanno dato tutti quelli che dal Cavedio sono passati senza chiedere niente in cambio, sono queste le realtà a cui ispirarsi». Come i racconti che appaiono ogni domenica in Home Page su VareseNews.

«Sì, la scrittura è sempre stata il riferimento più importante, e lo è ancora. C’è un bel gruppo di scrittori che da qualche anno lavora condividendo idee e passione».

Il lockdown dell’anno scorso ha frenato l’attività?

«Abbiamo pubblicato sette libri, che attendono solo di essere presentati appena possibile» risponde Laura De Filippo .

La nuova presidente ci ricorda che il prossimo anno Il Cavedio compirà venticinque anni. È una vita che si rigenera.

