Cena di fine stagione al Legnano Basket Knights e appuntamento in serie B (forse…)

Finisce la stagione dei Knights con la cena di gruppo, ultimo atto formale di una stagione che, come la passata, rimarrà suo malgrado indimenticabile per la società del presidente Marco Tajana.

Una partita a beach volley nel campo del K+ Summer Village e la cena al Knights Bar, hanno anticipato le parole del presidente che ha ringraziato tutti per l’impegno, con il rammarico di non aver potuto schierare la formazione al completo proprio nei momenti decisivi della stagione. Qualche parola anche sul futuro, in cui i programmi della società sono ormai noti da tempo e il campionato di Serie C non sarà più nei piani dei Knights che parteciperanno alla Serie B, se ci sarà possibilità di acquisire il titolo, o faranno solo attività giovanile.

L’appuntamento per le prossime mosse dei Knights è così rinviato a inizio luglio, quando si potrà avere qualche certezza in più sulla prossima stagione.

Un ringraziamento sempre di Marco Tajana a tutti i giocatori, lo staff e ai tifosi che hanno comunque sostenuto la squadra nonostante la particolare stagione e che “siamo sicuri non mancheranno anche nei prossimi anni”, la conclusione del presidente legnanese.