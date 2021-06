Centinaia di contributi da tutta Italia per il video sulla Giornata della Legalità

Hanno partecipato decine di scuole da tutta Italia con frasi, fotografie, messaggi per ricordare che la legalità è uno dei fondamenti di uno Stato sano. Il 23 maggio scorso si è svolta, senza manifestazioni di piazza, la giornata della Legalità contro tutte le mafie e a Busto Arsizio e Castellanza e ha raccolto molti consensi il progetto alternativo della Rete di Cooperazione educativa che ha raccolto in un video tutti i contributi arrivati da varie zone d’Italia.

Milly Paparella, docente e consigliera per la Rete Nazionale di Cooperazione Educativa, ha realizzato questa iniziativa con l’intento di parlare di legalità e repubblica uniti dal filo rosso della bellezza.

Hanno partecipato più di un centinaio di docenti, studenti e artisti con i loro meravigliosi lavori che, assemblati con altri in una trama quasi poetica, hanno dato vita al video, mostrato per la prima volta in un incontro on line che si è svolto il 3 giugno. Ora verrà diffuso tra associazioni, scuole, provveditorati e Comuni.

Tutto è partito dal fatto che il consueto corteo cittadino quest’anno non sarebbe stato realizzato per via del covid e così, trovata l’idea, Milly Paparella ha cercato chi volesse supportarla. La Rete di Cooperazione Educativa in primis e poi le altre associazioni (Anpi Busto Arsizio e Anpi Castellanza, Combinazione, Legambiente e Libera Varese) hanno deciso di partecipare con convinzione e pian piano, nel giro di un mese circa, centinaia di docenti e studenti, ai quali si rivolgeva il progetto, hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro. L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno scolastico.

Di seguito il video