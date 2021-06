Centri estivi a Castellanza, voucher a sostegno delle famiglie

Anche per quest’anno i comuni che fanno parte dell’Ambito territoriale di Castellanza aiuteranno le famiglie nel sostenere le spese per i centri estivi.

Una decisione maturata a seguito del perdurare del momento di difficoltà economica per molte famiglie, derivante dell’emergenza sanitaria, delle difficoltà di conciliazione tra l’impegno lavorativo e la gestione dei figli e della necessità di favorire spazi di svago e socialità a bambini e ragazzi (0-17 anni).

Dopo un anno caratterizzato dalla didattica a distanza e dalla sospensione di gran parte delle attività sportive, culturali e ricreative, è stato deciso di sostenere le famiglie mediante l’erogazione di un contributo a parziale sostegno della frequenza presso i centri estivi del territorio.

L’Amministrazione Comunale di Castellanza ha quindi quantificato il valore dei voucher che verranno erogati agli enti gestori, che si accrediteranno presso l’Azienda Consortile Medio Olona, per abbattere le rette a carico delle famiglie castellanzesi. Il valore del voucher, per bambino/ragazzo a settimana è di 50 euro per la frequenza a tempo pieno, 30 euro per la frequenza part-time.

L’importante novità di quest’anno è l’accreditamento unico presso l’azienda Consortile di Valle per tutti i centri estivi organizzati nel territorio dell’ambito di Castellanza (che comprende i comuni di Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore e Marnate). Gli Enti Gestori dei Centri sono quindi invitati ad accreditarsi, per garantire così lo sgravio delle rette alle famiglie residenti.

A fronte di un unico accreditamento a livello d’ambito, ogni Comune ha poi definito il valore del voucher che sarà riconosciuto alle famiglie. Per garantire la frequenza ai centri dei bambini con disabilità, sarà garantito con fondi dell’Azienda Consortile la copertura dei costi per il sostegno educativo individualizzato, secondo le regole già applicate per l’assistenza scolastica. Un ulteriore contributo economico al netto del voucher, verrà riconosciuto alle famiglie in situazione di fragilità economica, applicando i parametri relativi ai servizi scolastici.

Le richieste dovranno essere effettuate presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento da fissare telefonando al numero 0331 526248.

«Sono particolarmente soddisfatta – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali della Città di Castellanza, Cristina Borroni – perché anche per quest’anno in sinergia con i Comuni della Valle Olona e grazie al lavoro degli uffici, riusciamo ad offrire sostegno alle famiglie con l’abbattimento delle rette e con la presenza sul territorio di diversi centri estivi, organizzati in piena sicurezza per bambini e ragazzi. Invito gli enti gestori che non l’hanno ancora fatto ad accreditarsi presso l’Azienda Consortile».

«Le famiglie sono sempre state al centro delle nostre scelte amministrative – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini -. Offrire loro un sostegno al termine di un anno scolastico ancora molto complicato e impegnativo è stata per noi una priorità. Con la scelta di un accreditamento unico dei centri estivi a livello d’ambito, come Sindaci, abbiamo dimostrato che è possibile trovare risposte comuni ai bisogni dei cittadini del nostro territorio».