Centro Provinciale dell’emergenza alle Fontanelle, Cosentino: “Individuali fondi regionali per finanziarlo”

Passi avanti verso il progetto della realizzazione di un Centro Provinciale dell’emergenza all Fontanelle, l’area tra i comuni di Malnate e Vedano Olona che negli ultimi mesi è stato uno dei punti tamponi più importanti del territorio.

È il consigliere regionale Giacomo Cosentino a dichiarare che sono stati individuati i fondi regionali necessari per la realizzazione. Il costo dell’operazione sarà di circa 2,7 milioni di euro e, oltre al centro operativo della protezione civile provinciale, potrebbe ospitare i vigili del fuoco e le ambulanze dell’agenzia regionale emergenza urgenza

«Sono molti anni che se ne parla e ora, dopo quasi 3 anni che ci stiamo lavorando a livello regionale, dovremmo esserci: alle Fontanelle potrebbe finalmente partire, nel 2022, un importante intervento di riqualificazione che interesserà i circa 20.000 mq dell’immobile che ospiterà il nuovo centro operativo provinciale della Protezione Civile». A dichiararlo è il Consigliere Regionale Giacomo Cosentino, membro della commissione regionale protezione civile

«L’obiettivo che abbiamo è però più ambizioso: creare un vero e proprio polo provinciale dell’emergenza ospitando anche i Vigili del Fuoco e le ambulanze di Areu. Sarebbe una vera e propria eccellenza sotto tutti i punti di vista e che, oltre a essere davvero funzionale e strategico nel campo delle emergenze, gratificherebbe il lavoro dei tanti operatori e sicuramente servirebbe sia da traino per far avvicinare nuovi volontari sia da stimolo per fare ancora meglio».

«Al momento la Regione – conclude Cosentino -, grazie soprattutto all’ottimo lavoro dell’assessore Pietro Foroni e alla sensibilità del Presidente Fontana, ha individuato i fondi necessari che potrebbero già iniziare a essere erogati il prossimo anno e, inoltre, ha mandato una comunicazione alla Provincia di Varese, proprietaria dell’immobile, con la quale veniva chiesto un cronoprogramma e il progetto per la realizzazione di un centro provinciale per le emergenze. La Provincia ha risposto indicando Fontanelle e, quindi, ora si continua a lavorare in questa direzione, con ottime prospettive».