“Cercate anche le più minute tracce di storia per creare vera rigenerazione urbana”

L’Ordine degli Architetti, dopo tanto tempo, è riuscito per la prima volta a organizzare un webinar in presenza. Non per i partecipanti, oltre 120, ma per il relatore e le due intervistatrici de “Memoria dei luoghi: cinque domande a Federico Bucci” il nuovo incontro on line organizzato dall’ordine degli Architetti di Varese.

Dalla sede dell’Ordine il docente Unesco, con gli architetti Francesca de Tomasi e Elena Brusa Pasqué, presidente dell’Ordine, si è dibattuto, grazie a cinque domande, del rapporto tra la memoria di un luogo e la sua identità.

Bucci ha risposto a tutte – e anche alle tante domande dei partecipanti online – con decine di esempi internazionali di rigenerazione di edifici industriali dismessi, magari non belli o monumentali ne pregevoli ma comunque espressioni del nostro passato e veri e propri luoghi della memoria collettiva.

Dalla cartiera Burgo, disegnata da Pierluigi Nervi alla riqualificazione della citè des elctriciens da parte di Philippe Prost, che ha raccontato un luogo storico anche se non di pregio: «La storia è una zainetto di salvataggio che ci portiamo: ce ne dobbiamo dimenticare, ma sappiamo di averla con noi quando serve – ha commentato Bucci -Anche le piu minute tracce della storia possono essere colte per dare senso ai nostri lavori: questo deve essere il nostro segno distintivo».